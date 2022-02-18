Мажилисмены: Права задержанных граждан не должны нарушаться

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции «Ак жол» Берик Дюсембинов и Ерлик Омиргали в ходе выезда в Кызылординскую область посетили следственный изолятор, где встретились с задержанными по подозрению в причастности к январским событиям, их представителями и родственниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Мажилиса Парламента РК.

В ходе встреч подняты вопросы жестокого обращения сотрудников правоохранительных органов с задержанными, недостаточной помощи адвокатов, предоставляемых государством. По словам задержанных и их законных представителей, им не доступны услуги платных адвокатов, которые являются дорогостоящими.

Информацию о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов подтвердил и присутствующий на встрече руководитель областной группы Национального превентивного механизма по предупреждению пыток в Казахстане Серик Тенизбаев.

Свои разъяснения по подозреваемым, находящимся под стражей в следственном изоляторе, а также проводимой работе с сотрудниками правоохранительных органов дали заместитель прокурора Кызылординской области Дамир Катаев, а также руководители управлений уголовного преследования и специальных прокуроров. Согласно информации представителей областной прокуратуры, по фактам побоев и причинения вреда здоровью задержанным подозреваемым в настоящее время в отношении сотрудников полиции возбуждено 13 уголовных дел.

Отдельный разговор состоялся с членами коллегии адвокатов города Кызылорды. По словам адвокатов, рассмотрение судом данных дел происходит с нарушениями. Кроме того, подозреваемые ограничены в праве на применение возможности изменения меры пресечения. Подчеркнув важность соблюдения и защиты прав граждан, депутаты Мажилиса отметили, что по итогам встреч все обращения граждан будут обобщены и направлены на рассмотрение в Генеральную прокуратору Республики Казахстан.

В ходе выезда в регион мажилисмены также встретились с руководством и личным составом управления полиции города Кызылорды. Основное внимание уделено состоянию сотрудников полиции, получивших ранения во время январских трагических событий.