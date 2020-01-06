Мажилисмены посетили производственные предприятия Жамбылской и Костанайской областей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса продолжают работу в регионах. Парламентарии посещают производственные и социальные объекты, проводят встречи с трудовыми коллективами и общественностью, передает МИА «Казинформ».

Главной темой депутатских встреч стали вопросы законодательной поддержки основных программных документов и инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также законотворческая деятельность в текущей парламентской сессии.





Одна из таких встреч прошла сегодня в городе Каратау Жамбылской области на предприятии «Talas Investment Company» с участием депутатов Мажилиса, членов фракции партии «Nur Otan» Кожахана Жабагиева и Бахытжана Ертаева.

В этот же день в Лисаковске Костанайской области мажилисмен Альберт Рау встретился с коллективом Автотранспортного цеха филиала АО «Алюминий Казахстана» Краснооктябрьского бокситного рудоуправления. Предприятие является одним из крупнейших горнорудных предприятий по добыче бокситов в СНГ.

В беседе с избирателями парламентарии интересовались, как реализуются на местах задачи, поставленные Президентом страны по развитию регионов.

Депутаты также разъяснили изменения в действующем законодательстве, касающиеся социальных вопросов, поддержки предпринимательства и развития регионов.