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Мажилисмены посетили отдаленные районы Мангистауской области

8 Января 2020 14:30
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Мажилисмены посетили отдаленные районы Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Тарас Хитуов и Сакен Утебаев проводят в эти дни встречи с избирателями Мангистауской области.Сегодня состоялась встреча с жителями села Беки Мангистауского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аппарата палаты Парламента РК.

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Цель встреч - разъяснение инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева «100 конкретных шагов», основных задач, обозначенных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.


Говоря о Послании Главы государства, Тарас Хитуов отметил, что его реализация способствует дальнейшему социально-экономическому развитию страны и повышению благосостояния каждого казахстанца.


В ходе встречи депутаты ответили на вопросы избирателей, которые в основном касались газификации сел и ремонта автодорог, улучшения качества образования и медицинских слуг, доступности жилья, развития предпринимательства, социального обеспечения и др.

В свою очередь мангистаусцы выступили в поддержку обозначенных в Послании мер, которые положительно повлияют на развитие регионов и на качество жизни населения.

В беседах с избирателями мажилисмены говорили и о принимаемых законодательных мерах для повышения уровня качества жизни людей.


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Ключевые слова: Мажилис, Мангистауская область, Послание Президента РК. Сентябрь 2019,
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