Мажилисмены посетили отдаленные районы Мангистауской области
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Тарас Хитуов и Сакен Утебаев проводят в эти дни встречи с избирателями Мангистауской области.Сегодня состоялась встреча с жителями села Беки Мангистауского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аппарата палаты Парламента РК.
Цель встреч - разъяснение инициатив Елбасы Нурсултана Назарбаева «100 конкретных шагов», основных задач, обозначенных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана.
Говоря о Послании Главы государства, Тарас Хитуов отметил, что его реализация способствует дальнейшему социально-экономическому развитию страны и повышению благосостояния каждого казахстанца.
В ходе встречи депутаты ответили на вопросы избирателей, которые в основном касались газификации сел и ремонта автодорог, улучшения качества образования и медицинских слуг, доступности жилья, развития предпринимательства, социального обеспечения и др.
В свою очередь мангистаусцы выступили в поддержку обозначенных в Послании мер, которые положительно повлияют на развитие регионов и на качество жизни населения.В беседах с избирателями мажилисмены говорили и о принимаемых законодательных мерах для повышения уровня качества жизни людей.
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