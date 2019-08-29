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Мажилисмены  посетили Центр космической связи «Акколь»

Автор:  
Сара Кабикызы
29 Августа 2019, 15:48
Мажилисмены  посетили Центр космической связи «Акколь»

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан в рамках рабочих встреч с избирателями Акмолинской области посетили Центр космической связи «Акколь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Члены комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Ерсултан Бектурганов и Жанат Джарасов ознакомились с работой наземного комплекса управления (НКУ) казахстанскими спутниками связи и вещания «Kazsat», посетили многоквартирный жилой дом специалистов космической связи.

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Председатель правления АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Бауыржан Кудабаев рассказал гостям о том, как функционируют наземные службы управления космическими аппаратами «KazSat-2» и «KazSat-3», как ведется мониторинг космической связи.

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Центр космической связи «Акколь», созданный в конце 2005 года, оснащен новейшим технологическим оборудованием, специалисты ведут круглосуточную работу по управлению, контролю и поддержания заданных технических и баллистических характеристик КА серии «KazSat».

Депутаты посетили центр управления полетами (ЦУП), центр управления мониторинга (ЦУМ), центр аппаратно-программного и метрологического обеспечения, увидели возможности службы эксплуатации инфраструктуры.

Народные избранники отметили, что неслучайно прибыли на этот объект космической инфраструктуры.

«Нас, как членов комитета по международным делам, обороне и безопасности, интересует то, как построена работа в стране по обеспечению безопасности и обороноспособности, как выполняются задачи по цифровизации. И здесь роль космической связи, космических технологий очень важная», - подчеркнул Жанат Джарасов.

«Я был в Акколе в самом начале строительства космического центра, сегодня был рад увидеть результат большой работы по созданию национальной космической системы связи и вещания. Работа здесь поставлена на высокий уровень, подготовка, преемственность профессиональных кадров, забота о людях – посещение объекта и встреча со специалистами РЦКС впечатлила и оставила четкое мнение, что космическая связь Казахстана в надежных руках», - сказал депутат Ерсултан Бектурганов.

В настоящее время АО «РЦКС», которое в этом году отметило 15-летие со дня основания, является одним из ведущих предприятий в осуществлении деятельности по вопросам связи на телекоммуникационном рынке Казахстана.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2012 года Республиканский центр космической связи определен национальным оператором космической системы связи Казахстана.

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