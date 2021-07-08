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Мажилисмены подняли вопросы использования потенциала молодых специалистов

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
8 Июля 2021, 11:17
Мажилисмены подняли вопросы использования потенциала молодых специалистов

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Создание необходимых условий для реализации молодыми специалистами своего потенциала способствует развитию экономики страны в целом и максимальному использованию промышленного потенциала регионов, уверены депутаты Мажилиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В ходе выезда в Павлодарскую область депутаты Мажилиса, члены фракции партии Nur Otan Айгуль Нуркина, Анатолий Бойчин и Вера Ким в г.Экибастузе встретились с работниками предприятия по производству железнодорожной продукции ТОО «RWS Wheelset».

Отметив технологическую оснащённость завода, а также востребованность выпускаемой продукции, парламентарии уделили внимание вопросам улучшения условий труда, повышения заработной платы, а также использования потенциала молодёжи.

«Предприятие развивается, обеспечена его загрузка. В этом году заказ на 10 тысяч колесных «пар для «ЗИКСТО» в Петропавловске и ещё на 4 тысячи - для Казахстанской вагоностроительной компании. Есть связь с вузами. Средний возраст работников завода - 31 год», - сказал депутат Мажилиса Анатолий Бойчин.

По словам депутата Мажилиса Айгуль Нуркиной, на производстве созданы все условия для профессионального роста молодых специалистов.

Парламентарии уверены, что создание условий для привлечения и закрепления молодых специалистов в том числе и в производственной сфере позволяет решить комплекс вопросов для экономики страны, повышения уровня жизни и социального самочувствия молодёжи.


Мажилис   Занятость   Молодежь  
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