Мажилисмены почтили минутой молчания память погибших в ходе трагического января

5 Января 2023, 10:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК почтили минутой молчания память погибших в ходе январских трагических событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ровно год назад во время трагических январских событий погибли невинные люди. Предлагаю начать сегодняшнее пленарное заседание с минуты молчания в память жертв января», - сказал председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, открывая пленарное заседание палаты.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Мажилиса перед депутатами выступит генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.

Напомним, на прошлой неделе мажилисмен Едил Жанбыршин предложил генеральному прокурору и руководителям силовых структур прийти в Мажилис и ответить на волнующие казахстанцев вопросы о январских событиях.

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