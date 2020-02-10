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Мажилисмены перечислили однодневный заработок в Фонд помощи пострадавшим в Кордае
10 Февраля 2020 16:43
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина приняло Постановление о перечислении однодневного заработка для оказания помощи жителям, пострадавшим в результате трагических событий в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты.
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Средства предназначены для восстановления систем жизнеобеспечения, разрушенных домов, инфраструктуры.
Группа депутатов Мажилиса вместе с Правительственной комиссией в настоящее время работает в Кордайском районе.
Ключевые слова: Мажилис, События в Кордае,
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