Мажилисмены перечислили однодневный заработок в Фонд помощи пострадавшим в Кордае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина приняло Постановление о перечислении однодневного заработка для оказания помощи жителям, пострадавшим в результате трагических событий в Кордайском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Палаты.

Средства предназначены для восстановления систем жизнеобеспечения, разрушенных домов, инфраструктуры.

Группа депутатов Мажилиса вместе с Правительственной комиссией в настоящее время работает в Кордайском районе.