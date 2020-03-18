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Мажилисмены перечислили однодневный заработок на борьбу с коронавирусом

18 Марта 2020 20:01
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Мажилисмены перечислили однодневный заработок на борьбу с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина приняло Постановление о перечислении однодневного заработка депутатов и сотрудников Аппарата на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Средства предназначены для реализации мер, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 в городах Нур-Султане и Алматы, где введен режим карантина.

Как подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, руководство страны предпринимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности граждан и всем казахстанцам в это непростое время необходимо объединить усилия.


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Ключевые слова: Мажилис, Коронавирус,
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