Мажилисмены перечислили однодневный заработок на борьбу с коронавирусом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина приняло Постановление о перечислении однодневного заработка депутатов и сотрудников Аппарата на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Средства предназначены для реализации мер, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 в городах Нур-Султане и Алматы, где введен режим карантина.

Как подчеркнул председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, руководство страны предпринимает беспрецедентные меры для обеспечения безопасности граждан и всем казахстанцам в это непростое время необходимо объединить усилия.