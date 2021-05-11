Мажилисмены перечислили однодневный заработок для помощи пострадавшим в Риддере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина приняло Постановление о перечислении однодневного заработка депутатов Мажилиса для помощи жителям в Риддере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Средства предназначены для восстановления домов жителей, пострадавших в результате лесного пожара, который перекинулся на город Риддер в Восточно-Казахстанской области.

Напомним, 10 мая в Риддере произошел масштабный пожар. Глава государства Касым-Жомарт Токаев взял на контроль обеспечение помощи погорельцам. В 7 часов 00 минут в поселке Лесхоз объявлена ликвидация пожара в жилой зоне и хозяйственных постройках.



