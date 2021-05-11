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    13:35, 11 Май 2021 | GMT +6

    Мажилисмены перечислили однодневный заработок для помощи пострадавшим в Риддере

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро Мажилиса под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина приняло Постановление о перечислении однодневного заработка депутатов Мажилиса для помощи жителям в Риддере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Средства предназначены для восстановления домов жителей, пострадавших в результате лесного пожара, который перекинулся на город Риддер в Восточно-Казахстанской области.

    Напомним, 10 мая в Риддере произошел масштабный пожар. Глава государства Касым-Жомарт Токаев взял на контроль обеспечение помощи погорельцам. В 7 часов 00 минут в поселке Лесхоз объявлена ликвидация пожара в жилой зоне и хозяйственных постройках.



    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Парламент Главная Происшествия Мажилис
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