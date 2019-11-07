Мажилисмены ознакомились с условиями хранения вооружения Актауского гарнизона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актау состоялось выездное заседание Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Мероприятие прошло на тему «О вопросах обеспечения безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, находящихся на хранении в арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, и реализации Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов».

В заседании приняли участие депутаты Мажилиса и руководство МО, Национальной гвардии, Пограничной службы КНБ, Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД, Главной военной прокуратуры и областного акимата.

Открывая заседание, председатель профильного Комитета Мажилиса Мухтар Ерман отметил, что эта тема имеет значительную актуальность для общества с учетом трагических событий в Арыси.

В рамках рабочей поездки депутаты изучили вопросы обеспечения безопасности и сохранности вооружений и боеприпасов, находящихся на хранении на базах и складах Министерства обороны, Национальной гвардии МВД и Пограничной службы КНБ.

В ходе посещения воинских частей Актауского гарнизона парламентариям были продемонстрированы условия хранения вооружения, военной техники и имущества.

Кроме того, мажилисмены ознакомились с работой базы специального медицинского снабжения, являющейся объектом мобилизационного резерва.

Наряду с этим депутаты Мажилиса Ирина Аронова и Кудайберген Ержан провели прием граждан в Мангистауском областном филиале партии «Nur Otan».

В завершение мероприятия мажилисменами были обобщены прозвучавшие проблемные вопросы и пути их решения. Отмечены промежуточные итоги Программы передислокации и обустройства объектов хранения вооружения и боеприпасов. При этом подчеркнуто, что высказанные предложения найдут свое отражение в рамках совершенствования соответствующего законодательства.

фото: baribar.kz