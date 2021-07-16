Мажилисмены ознакомились с ремонтом сельской школы в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Галым Амреев и Бахытбек Смагул ознакомились с ходом капитального ремонта здания средней школы сельского округа Тан Жалагашского района в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Капитальный ремонт средней школы №118 в сельском округе Тан Жалгашского района проводится в рамках проекта «Ауыл - ел бесігі» и Предвыборной программы партии «Nur Otan».

Школа построена в 1982 году, и в течение всего этого времени проводились только небольшие ремонтные работы. На капитальный ремонт из республиканского бюджета выделено 279 млн тенге. В настоящее время выполнено 60% монтажных работ. Устанавливаются окна, ведутся внутренние штукатурные работы, внешние стены школы облицованы металлическим сайдингом.

По словам представителя подрядной организации Еркебулана Сыздыкбаева, объект планируется сдать до 1 сентября текущего года.

В целом, в регионе в рамках Дорожной карты исполнения предвыборной программы партии предусмотрен поэтапный капитальный ремонт 54 объектов образования.

В свою очередь депутат Мажилиса Галым Амреев акцентировал внимание на важности эффективного освоения выделенных средств, а также качества и соблюдения сроков ремонтных работ.

По словам мажилисмена Бахытбека Смагула, Дорожной картой реализации предвыборной программы предусматривается также поэтапное оснащение до 2025 года всех школ области кабинетами химии, биологии, физики.