+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Мажилисмены ознакомились с работами по рекультивации озера «Кошкар- Ата» в Мангистауской области

18 Февраля 2022 17:03
Поделиться:
Мажилисмены ознакомились с работами по рекультивации озера «Кошкар- Ата» в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Находящиеся с рабочей поездкой в Мангистауской области депутаты Мажилиса Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев совместно с представителями местных исполнительных органов, общественных организаций побывали на озере «Кошкар-Ата». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Мажилиса Парламента РК.

Новости по теме
Более 220 тысяч алматинцев ревакцинировались от COVID-19
Девушка пыталась прыгнуть с моста в Нур-Султане Глава государства принял министра здравоохранения Ажар Гиният Мажилисмены: Права задержанных граждан не должны нарушаться

Озеро площадью более 77 квадратных километров расположено в пяти километрах от Актау и в восьми - от побережья Каспия и считается одним из крупных хвостохранилищ в мире. Здесь захоронены промышленные отходы крупных предприятий, которые сверху были залиты неочищенными сточными водами. Сегодня в южной части хвостохранилища обнажилась значительная часть отходов, которые при высыхании выделяют токсичную пыль. Как отметили в ходе встречи мангистаусцы, жители региона, и без того страдающие от нехватки воды, обеспокоены последствиями от воздействия токсичного озера. Сейчас в регионе зарегистрировано большое количество больных с онкологическими, легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеются проблемы и со здоровьем матерей и новорожденных.

В ходе поездки депутаты ознакомились с качеством выполненных работ по рекультивации радиоактивных отходов на озере и заслушали информацию о предстоящих работах.

«В этой экологической зоне проживает около 400 тысяч человек. Для здоровья населения важно проводить очистные работы. На сегодняшний день обезврежено 266 гектаров ядовитого озера. В планах своевременно завершить рекультивацию и посеять саксаул», - отметил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин.

Руководитель подрядной организации сообщил, что в прошлом году освоен 1 млрд тенге, это позволило обеззаразить 266 гектаров. На 3 млрд тенге, выделенных в текущем году, планируется рекультивировать 800-900 гектаров территории. В проведении работ задействовано около 40 единиц техники, трудоустроено более 70 человек. Выслушав пожелания мангистаусцев, депутаты Мажилиса акцентировали внимание подрядной организации о необходимости активизировать работу и завершить ее в срок.

Подписывайтесь на наш канал:

#Экология   #Мажилис   #Здравоохранение   #Мангистауская область   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Более 220 тысяч алматинцев ревакцинировались от COVID-19
Девушка пыталась прыгнуть с моста в Нур-Султане
Глава государства принял министра здравоохранения Ажар Гиният
Мажилисмены: Права задержанных граждан не должны нарушаться
Популярное
1 Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
2 Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
3 Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
4 Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
5 Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
6 Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
Читайте также
Глава государства принял министра здравоохранения Ажар Гиният
Мажилисмены: Права задержанных граждан не должны нарушаться
Причину восстаний против власти озвучил Касым-Жомарт Токаев
Президент РК: Заранее обученные вооруженные бандформирования хотели захватить власть
Мы в прошлом совершили большую идеологическую ошибку, смеясь над рабочими, которые уезжали на заработки за границу – Глава государства
Глава государства верно сказал, что нужно приучать людей к труду – певица Тамара Асар
Поправки в Закон «О Первом Президенте» прокомментировал Касым-Жомарт Токаев
Депутат Мажилиса встретился с задержанными в ходе январских беспорядков в Талдыкоргане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив