Мажилисмены ознакомились с работами по рекультивации озера «Кошкар- Ата» в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Находящиеся с рабочей поездкой в Мангистауской области депутаты Мажилиса Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев совместно с представителями местных исполнительных органов, общественных организаций побывали на озере «Кошкар-Ата». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Мажилиса Парламента РК.

Озеро площадью более 77 квадратных километров расположено в пяти километрах от Актау и в восьми - от побережья Каспия и считается одним из крупных хвостохранилищ в мире. Здесь захоронены промышленные отходы крупных предприятий, которые сверху были залиты неочищенными сточными водами. Сегодня в южной части хвостохранилища обнажилась значительная часть отходов, которые при высыхании выделяют токсичную пыль. Как отметили в ходе встречи мангистаусцы, жители региона, и без того страдающие от нехватки воды, обеспокоены последствиями от воздействия токсичного озера. Сейчас в регионе зарегистрировано большое количество больных с онкологическими, легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеются проблемы и со здоровьем матерей и новорожденных.

В ходе поездки депутаты ознакомились с качеством выполненных работ по рекультивации радиоактивных отходов на озере и заслушали информацию о предстоящих работах.

«В этой экологической зоне проживает около 400 тысяч человек. Для здоровья населения важно проводить очистные работы. На сегодняшний день обезврежено 266 гектаров ядовитого озера. В планах своевременно завершить рекультивацию и посеять саксаул», - отметил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин.

Руководитель подрядной организации сообщил, что в прошлом году освоен 1 млрд тенге, это позволило обеззаразить 266 гектаров. На 3 млрд тенге, выделенных в текущем году, планируется рекультивировать 800-900 гектаров территории. В проведении работ задействовано около 40 единиц техники, трудоустроено более 70 человек. Выслушав пожелания мангистаусцев, депутаты Мажилиса акцентировали внимание подрядной организации о необходимости активизировать работу и завершить ее в срок.