РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:20, 07 Июль 2021 | GMT +6

    Мажилисмены ознакомились с экологическими проектами АНПЗ

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Группа депутатов Мажилиса Парламента РК во главе с членом комитета по экологии и природопользованию Дюйсенбаем Тургановым посетила Атырауский нефтеперерабатывающий завод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Гости совершили объезд территории завода, во время которого генеральный директор АНПЗ Ш. Данбай сообщил о текущих производственных показателях предприятия. Так, в июне было переработано по плану 467 тысяч тонн нефти, в июле планируется увеличить переработку до 485 тысяч тонн. В сутки АНПЗ производит 4600 тонн бензина, 5200 тонн дизельного топлива. Депутаты посетили строительную площадку новых механических очистных сооружений (МОС) сточных вод закрытого типа, которые входят в проект TAZALYQ. Из четырех технологических блоков в 2021 году планируется завершить два. Оставшаяся часть строительства завершится в 2022 году. Ознакомились с реализацией проекта рекультивации полей испарения «Тухлая балка», на запахи с которой жалуются горожане»,- сообщили в пресс- службе предприятия.

    Как отметил на совещании Д. Турганов, таким образом Атырауский НПЗ успешно решает самый большой экологический вопрос Атырау. Все сроки соблюдаются.


    Теги:
    Атырауская область Парламент Экология Нефть Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций планируется построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!