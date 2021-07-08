Мажилисмены ознакомились с экологическими проектами АНПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Группа депутатов Мажилиса Парламента РК во главе с членом комитета по экологии и природопользованию Дюйсенбаем Тургановым посетила Атырауский нефтеперерабатывающий завод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гости совершили объезд территории завода, во время которого генеральный директор АНПЗ Ш. Данбай сообщил о текущих производственных показателях предприятия. Так, в июне было переработано по плану 467 тысяч тонн нефти, в июле планируется увеличить переработку до 485 тысяч тонн. В сутки АНПЗ производит 4600 тонн бензина, 5200 тонн дизельного топлива. Депутаты посетили строительную площадку новых механических очистных сооружений (МОС) сточных вод закрытого типа, которые входят в проект TAZALYQ. Из четырех технологических блоков в 2021 году планируется завершить два. Оставшаяся часть строительства завершится в 2022 году. Ознакомились с реализацией проекта рекультивации полей испарения «Тухлая балка», на запахи с которой жалуются горожане»,- сообщили в пресс- службе предприятия.

Как отметил на совещании Д. Турганов, таким образом Атырауский НПЗ успешно решает самый большой экологический вопрос Атырау. Все сроки соблюдаются.