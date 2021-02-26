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    18:34, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Мажилисмены ознакомились с деятельностью Института прикладных этнополитических исследований

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК ознакомились с деятельностью Института прикладных этнополитических исследований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе посещения их вниманию были представлены исследования, проводимые институтом.

    «Депутаты отметили важность этих проектов, высокую результативность работы института и предложили консолидировать усилия с этнокультурными объединениями, использовать ресурс этнокультурных объединений. Кроме того, мы договорились где-то выезжать вместе с депутатами, чтобы там в регионах дополнять друг друга ресурсами и возможностями», - сказал руководитель института Талгат Калиев.

    В ходе встречи было отмечено, что межэтническая сфера - это не та сфера на которой стоит экономить. Была отмечена необходимость наращивания исследований и их глубины.

    «Проблемы в ходе пандемии определенные возникали, но, в целом, мы все выполнили, более того, мы больше исследований выполнили. В прошлом году эта сфера была совершенно новая. За 7 месяцев удалось провести массовые исследования и накопить огромный объем материала, который в ходе перекрестного анализа позволяет выявить отдельные проблемы, которые не являлись предметом исследований. В ходе исследований мы выявляем факторы, которые могут вызвать межэтническую напряженность и спровоцировать рост межэтнической дистанции», - добавил Талгат Калиев.


    Теги:
    Парламент Общество Мажилис
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