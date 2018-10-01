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Мажилисмены обсудят с населением Послание Президента
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 18 по 27 октября мажилисмены выедут в регионы для встречи с населением. Об этом сообщил спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Депутатский корпус будет выезжать в регионы для встречи с избирателями. Наша основная цель - это разъяснение положения нынешнего Послания Главы государства, довести его до каждой семьи, до каждого гражданина, и вместе с тем всестороннее разъяснение законотворческой работы», - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Мажилиса.
Спикер Мажилиса подчеркнул, что очень важно донести до населения, как будет реализовываться Послание.
«Как оно будет реализовано, в том числе в плане законодательной поддержки. Традиционные встречи депутатов с населением будут проходить не только в областных центрах, скажу более, мы на бюро обсуждали акценты, вновь надо будет сделать акцент на районные центры, поселки и аулы. Это очень важно - дойти до каждого избирателя», - заключил Нурлан Нигматулин.
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