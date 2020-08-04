Мажилисмены обсудили вопросы занятости сельчан во время карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Балаим Кесебаева и Абзал Ералиев встретились с жителями Шиелийского района Кызылодинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В центре внимания мажилисменов – вопросы занятости населения, реализации государственных программ и борьба с распространением коронавирусной инфекции. В беседе с жителями района депутаты отметили, что вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, социальной защиты граждан, трудоустройства, особенно в сложный период пандемии коронавируса, находятся на особом контроле у руководства страны и депутатов.

В поселке Шиели депутаты побывали на объекте строительства наземного автопереезда через железнодорожные пути, где на сегодняшний день трудятся свыше 160 человек. По словам местных жителей, новый мост через реку решит проблему километровых пробок у переезда во время движения поездов. Подрядчики планируют сдать объект до 10 декабря.

В микрорайоне Кокшокы депутаты встретились с работниками ТОО «Шиели жолшы», которое занимается благоустройством дворовых территорий. Сегодня на предприятии успешно трудятся 20 человек, 10 из них трудоустроены через центр занятости населения. В целом в районе по программе «Дорожная карта занятости» реализуется 21 проект, в рамках которого планируется трудоустроить свыше 700 человек. В основном работы связаны с ремонтом объектов социально-культурного, жилищно-коммунального хозяйства и инженерно-транспортной инфраструктуры.

В ходе поездки мажилисмены Б.Кесебаева и А.Ералиев посетили также межрайонную больницу и провизорный центр, ознакомившись с предпринимаемыми мерами по борьбе с коронавирусом. По словам врачей, сейчас эпидемиологическая ситуация в районе стабилизировалась. В первые дни в больницу было госпитализировано свыше 100 пациентов. Сегодня в инфекционном стационаре лечится 39 пациентов, а в провизорном - 35. Говоря об этом, медики отметили, что в районе, с населением 80 тысяч человек, нет ни одного аппарата компьютерной томографии легких, который считается основным в диагностике коронавирусной пневмонии. Определенные сложности в оперативном лечении больных вызывает также отсутствие своей лаборатории по диагностике опасной инфекции. Кроме того, медики просили содействия депутатов в строительстве нового здания инфекционной больницы. Выслушав пожелания и замечания сельских врачей, мажилисмены заверили, что направят соответствующие запросы Правительству и предпримут меры для их скорейшего разрешения.

Впереди у депутатов новые маршруты по населенным пунктам и встречи, каждая из которых направлена на выявление и оперативное решение социальных проблем, в первую очередь, в сфере медицины и здравоохранения.

