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    10:48, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Мажилисмены обсудили вопросы развития здравоохранения с медиками ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Какие вопросы волнуют сегодня медиков Восточно-Казахстанской области, а также возможности для оказания качественных медицинских услуг населению проанализировали депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Зарина Камасова, Ерлан Саиров и Игорь Панченко в ходе выезда в регион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Мажилисмены ознакомились с работой Восточно-Казахстанского областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии в Усть-Каменогорске, побеседовали с его коллективом, а также обсудили актуальные для медиков области вопросы.

    В этом году в рамках Дорожной карты исполнения предвыборной программы партии «Nur Otan» проведен капитальный ремонт Центра, сегодня ведутся подготовительные работы по установке линейного ускорителя – уникального высокотехнологического медицинского оборудования, позволяющего проводить все виды лучевой терапии и радиохирургических вмешательств.

    В Центре также уделяется большое внимание подготовке и повышению квалификации специалистов – 26 врачей прошли стажировку в онкологических клиниках Великобритании, Франции, Италии, Израиля, Турции. В этом году в зарубежных клиниках планируется обучить еще восемь специалистов. Врачи-онкологи проводят выездные мероприятия для оказания консультативной и методической помощи.

    «Центр онкологии и хирургии оснащён современным оборудованием, что будет способствовать снижению этой проблемы в регионе», - отметила депутат Мажилиса Зарина Камасова.

    В ходе встречи врачи выступили с предложением принять закон о статусе врача, а также подняли вопросы обеспечения жильем молодых специалистов.

    Отдельное внимание депутаты Мажилиса уделили развитию сельского здравоохранения, посетив медицинские учреждения в районах области. Одна из главных проблем – дефицит кадров. К примеру, в Межрайонной больнице района Алтай не хватает около 30 специалистов. Для того чтобы молодые специалисты оставались в районе, в строящемся 60-квартирном доме 20 квартир планируют выдать медицинским работникам.

    А в село Рулиха Шемонаихинского района в семейно-врачебную амбулаторию, отремонтированную в рамках реализации предвыборной программы партии «Nur Oran», медработники приезжают из соседних больниц, потому что своих постоянных сотрудников нет. Местные власти обещают решить и вопрос с жильем для будущих специалистов, готовых развивать сельское здравоохранение.



    Теги:
    Здравоохранение Парламент Общество Мажилис
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