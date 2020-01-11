Мажилисмены обсудили вопросы профилактики преступности с полицейскими Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вопросы профилактики преступности обсудили в ходе встречи депутаты Мажилиса парламента РК Асылбек Смагулов, Глеб Щегельский и актюбинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Глеб Щегельский рассказал о приоритетах и ходе реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, проинформировал о своей законотворческой работе.

Выступая перед личным составом Департамента, Асылбек Смагулов подчеркнул, что соблюдение законности и правопорядка всегда находится в поле пристального внимания Главы государства.

«Разработана «Дорожная карта» по модернизации казахстанской полиции. По словам Президента, доверие к полиции со стороны гражданского общества можно завоевать только качественным ростом профессионализма самих полицейских», - сказал А.Смагулов.

Затем в ходе беседы сотрудники полиции высказывали свои мнения, делились предложениями, обсуждали вопросы социального характера, которые, по словам народных избранников, будут рассмотрены в Мажилисе Парламента РК.

Одним из предложений полицейских был вопрос о введении ограничения по времени работы увеселительных заведений: некоторые рестораны и кафе работают до утра и часто там происходят преступления.

Также полицейские просили упорядочить работу организации, отвечающей за установку дорожных знаков, светофоров.



