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вчера 06:12
Мажилисмены обсудили вопросы профилактики преступности с полицейскими Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вопросы профилактики преступности обсудили в ходе встречи депутаты Мажилиса парламента РК Асылбек Смагулов, Глеб Щегельский и актюбинские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.
Глеб Щегельский рассказал о приоритетах и ходе реализации Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, проинформировал о своей законотворческой работе.
Выступая перед личным составом Департамента, Асылбек Смагулов подчеркнул, что соблюдение законности и правопорядка всегда находится в поле пристального внимания Главы государства.
«Разработана «Дорожная карта» по модернизации казахстанской полиции. По словам Президента, доверие к полиции со стороны гражданского общества можно завоевать только качественным ростом профессионализма самих полицейских», - сказал А.Смагулов.
Затем в ходе беседы сотрудники полиции высказывали свои мнения, делились предложениями, обсуждали вопросы социального характера, которые, по словам народных избранников, будут рассмотрены в Мажилисе Парламента РК.
Одним из предложений полицейских был вопрос о введении ограничения по времени работы увеселительных заведений: некоторые рестораны и кафе работают до утра и часто там происходят преступления.
Также полицейские просили упорядочить работу организации, отвечающей за установку дорожных знаков, светофоров.
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