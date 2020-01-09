Мажилисмены обсудили вопросы обеспечения питьевой водой населения Алматинской области
КАСКЕЛЕН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Загипа Балиева в рамках выезда в регионы проводит встречи с жителями Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.
Народный избранник побывала в трудовых коллективах, на промышленных и социальных объектах.
В ходе встреч депутат Мажилиса рассказала о социальных инициативах Елбасы Нурсултана Назарбаева, реализации Плана нации «100 конкретных шагов», Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, об основных направлениях развития экономики, социальной сферы.
Отдельное внимание З. Балиева уделила принятым законам, подчеркнула их важность для дальнейшего устойчивого развития страны и улучшения жизни граждан.
Сегодня в Каскеленском районе депутат З. Балиева встретилась с коллективом предприятия «Каскеленский групповой водовод», ознакомилась с ходом строительных работ на объекте и рассказала о важности обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения.
В разговоре о Президентском Послании З. Балиева напомнила, что Главой государства уделяется большое значение вопросам развития инфраструктуры населенных пунктов. В частности, отмечается, что жители различных регионов страны имеют разный уровень доступа к чистой питьевой воде, природному газу и транспортной инфраструктуре. Поэтому необходимо активизировать работу по нивелированию этого неравенства. В этих целях запланировано выделение порядка 9,41 млрд тенге в течение предстоящих трех лет на обеспечение наших граждан чистой питьевой водой и услугами водоотведения.
Как отметили на предприятии, в ноябре прошлого года был осуществлен ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса и подача питьевой воды на существующий резервуар г. Каскелена.
По итогам встречи вопрос по дальнейшему улучшению обеспечения населения качественной питьевой водой был взят депутатом на контроль.
Работа депутата в регионе продолжается.
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