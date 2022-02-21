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Мажилисмены обсудили вопросы материнства и детства с медиками Актюбинской области

21 Февраля 2022 20:06
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Мажилисмены обсудили вопросы материнства и детства с медиками Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Галымжан Елеуов, Сергей Симонов, Амангали Бердалин встретились с коллективом Актюбинского областного перинатального центра, обсудив вопросы социальный защиты медицинских работников, а аткже актуальные для региона вопросы материнской и младенческой смертности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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Как известно, в 2020 году материнская смертность в Казахстане выросла почти в три раза, достигнув критического показателя. Актюбинская область вошла в тройку регионов с наихудшими показателями.

Для оказания помощи женщинам и новорожденным детям в декабре прошлого года в регионе был открыт новый перинатальный центр, в котором оказывается полный спектр медицинских услуг, необходимый для рождения здоровых детей. Все имеющееся медицинское оборудование центра соответствует требованиям современных перинатальных технологий. Каждая операционная и реанимационная оборудована необходимыми аппаратами и мониторами для контроля состояния матерей и новорожденных.

Всего в новом медучреждения 190 коек, консультативно-диагностический центр рассчитан на 120 посещений. В сутки в среднем рождается около 25-30 малышей, а в год около 7 тысяч женщин, благодаря помощи врачей, становятся мамами.

«Как вы знаете, в регионе наблюдается рост младенческой смертности. Одна из основных причин – преждевременные роды. Новый областной перинатальный центр уже взял на вооружение эту проблемы. Здесь замечательное реанимационное отделение, позволяющее выхаживать малышей, родившихся с низкой массой тела – меньше одного килограмма», - отметил депутат Галымжан Елеуов.

В ходе встречи были также затронуты вопросы и социальной защищенности врачей. По мнению медицинских работников, для того, чтобы тенденция падения престижа врача в обществе не стала необратимой, необходимо определить доступные способы их социальной защиты.

В разговоре об этом мажилисмен Галымжан Елеуов пояснил, что принятый в прошлом году Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» содержит отдельную главу о правах и обязанностях медработников, социальных гарантиях и их защите. Объективное основание заложено, но необходимо развивать эти нормы с учетом международной практики, уточнил он.



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#Актюбинская область   #Мажилис   #Здравоохранение  
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