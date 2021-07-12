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    11:14, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Мажилисмены обсудили с жителями актуальные проблемы Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Вопросы строительства автодороги, а также проблемы жителей сел Аккистау и Жанбай Атырауской области обсудили депутаты Мажилиса, члены фракции «Nur Otan» Дюсенбай Турганов и Нурлыбек Ожаев в ходе работы в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Мажилисмены ознакомились с ходом строительства автомобильной дороги Атырау-Астрахань, которое должно завершиться до конца 2022 года. Несмотря на то, что строительство автотрассы не прекращалось даже во время пандемии, местные жители отмечают важность ускорения его темпов.

    Дюсенбай Турганов и Нурлыбек Ожаев обсудили этот вопрос с представителями строительных компаний, которые ведут работы на этом участке дороги. В настоящее время, по словам дорожников, более 53% из 277 км дорог уже завершено.

    А на встрече мажилисменов с жителями села Аккистау подняты экологические проблемы. По словам сельчан, в настоящее время район испытывает трудности из-за нехватки воды, связанной с резким понижением уровня воды в реке Урал. Из-за засухи пасти животных стало очень трудно. Актуальным для населённого пункта выступает озеленение, а также проведение летних водопроводов.

    На депутатский контроль мажилисмены взяли и запросы, высказанные жителями села Жанбай, среди которых трудоустройство молодежи, оказание качественных медицинских услуг.

    Теги:
    Атырауская область Парламент Главная Мажилис
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