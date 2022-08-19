19 Августа 2022 18:45

Мажилисмены обсудили с врачами Костанайской области вопросы доступности медуслуг

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Екатерина Смышляева провела ряд встреч с жителями Костанайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Депутат приняла участие в заседании Общественного совета по вопросам образования и здравоохранения при Костанайском областном филиале партии.

Представители областного управления здравоохранения и филиала Республиканского центра электронного здравоохранения проинформировали участников заседания о состоянии медицинской помощи детям в Год детей, охвате населения скрининговыми исследованиями для выявления заболеваний на ранних стадиях и доступности качественного медицинского обслуживания, а также о внедрении цифровизации в системе здравоохранения региона.

Выслушав пожелания костанайских врачей, Екатерина Смышляева отметила, что парламентарии готовы на законодательном уровне решать имеющиеся проблемы.

«В Костанайской области в настоящее время есть проблемы с ремонтом областной детской больницы, надо решать вопрос строительства больницы в одном из районов города Костаная, централизованного приобретения компьютерной техники для всей системы здравоохранения. Будем поднимать эти проблемы на республиканском уровне и рассматривать пути решения», - отметила Екатерина Смышляева.

По словам депутата, в целом по области уровень оказания медицинской помощи детям находится на удовлетворительном уровне. Все получают качественные своевременные услуги.

Вместе с тем есть определенные вопросы по цифровизации в сфере здравоохранения, в частности, по работе информационной системы «Damumed».

«Мы вводили информационную систему, чтобы облегчить жизнь нашим докторам. А получилось, что мы ее усложнили пока. Потому что несколько информсистем интегрированы между собой, а единой платформы нет. Одни и те же данные забиваются по несколько раз. Серверы у нас с «напряженкой» работают. Доступ не всегда обеспечен. Вот эти все проблемы мы от ФАПа до областного уровня посмотрели, и теперь будем искать пути решения», - сообщила депутат.