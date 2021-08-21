Мажилисмены обсудили проблемы трёхсменных и аварийных школ

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОМР - О том, как в регионах решают проблемы трёхсменных, а также аварийных школ, убедилась находящаяся с рабочей поездкой в Жамбылской области депутат Мажилиса, член парламентской фракции партии «Nur Otan» Назиля Раззак, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В Жуалынском районе в селе Алатау парламентарий побывала на строительной площадке школы на 100 мест. Строительство, которое ведёт ТОО «Агроспецстрой» с апреля 2020 года, планируется завершить к середине 2022 года.

По информации управления образования, в новой школе будут созданы необходимые условия для получения детьми качественного образования. Помимо учебных кабинетов, спортивного зала и компьютерных классов здесь планируется организовать мастерские по обработке тканей, по металлу и дереву. Кроме того, будет конференц-зал, столовая, медицинский кабинет.

В целом, в текущем году в области планируется открыть 10 новых школ. Вместе с тем, предусмотрены средства на строительство дополнительно 23 объектов образования, 11 из которых планируется ввести в эксплуатацию уже в текущем году. Также в этом году ведётся капитальный ремонт 16 объектов образования. Таким образом, отмечают в областном управлении образования, это позволит решить проблему аварийных и трехсменных школ.

Депутат Мажилиса акцентировала внимание на важности контроля качества строительных работ на объектах, возводимых за счет государственных средств.

В беседе с педагогами сельской школы Назиля Раззак отметила, что создание условий для полноценного развития и самореализации детей является одним из приоритетов партии «Nur Otan». При этом парламентарий подчеркнула необходимость соблюдения строгих карантинных мер при традиционном формате обучения детей.