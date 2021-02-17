Мажилисмены обратили внимание Правительства на дефицит студенческих общежитий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение качества образования невозможно без создания условий для проживания студентов, считает депутат Мажилиса, член фракции партии «Nur Otan» Мади Ахметов. Соответствующий депутатский запрос мажилисмен адресовал Премьер-министру страны Аскару Мамину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

По словам депутата, на сегодня из 1,1 млн студентов, обучающихся в 129 вузах и 795 учреждениях профессионального образования, только 175 тысяч человек, или 16 %, обеспечены общежитиями.

«В соответствии с поручением Первого Президента страны Н.А. Назарбаева, данным в 2018 году в Обращении «Пять социальных инициатив Президента», по программе Министерства образования запланировано до конца 2022 года построить 184 новых общежития на 75 тысяч мест. На реализацию программы из госбюджета выделено 118 миллиардов тенге», - сказал М.Ахметов.

Вместе с тем, отметил депутат, по данным АО «Финансовый центр», за последние два года в стране сдано 75 общежитий на 20 266 мест. Это всего 27% от общего количества. Из сданных в эксплуатацию общежитий только 39 построены заново, а остальные 36 реконструированы.

При этом, по словам Мади Ахметова, наибольший дефицит общежитий приходится на столицу - 56% (около 17,2 тысячи студентов) и Алматы (31,1 тысячи студентов).

Мажилисмен обратил внимание главы Правительства и на то, что статистические данные, представленные Министерством образования и науки, акиматами и АО «Финансовый центр», не совпадают.

По мнению М.Ахметова, это свидетельствует об отсутствии среди уполномоченных органов единого плана реализации социальных инициатив.

Для системного и своевременного выполнения поручений руководства страны депутат предлагает, в частности, пересмотреть условия, предлагаемые инвесторам «Финансовым центром» при Министерстве образования и науки. Наряду с этим, при размещении государственного образовательного гранта необходимо ввести лицензионные требования к вузам и колледжам по обязательному наличию студенческих общежитий, считает депутат.