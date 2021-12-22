Мажилисмены обращают внимание на массовые случаи интернет-мошенничества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На рост количества правонарушений в Казахстане по статье «Мошенничество» призвал обратить внимание депутат Мажилиса Юрий Ли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщения и публикации, связанные с катастрофическим ростом мошеннических правонарушений, заполонили страницы СМИ и социальных сетей. По сообщению портала ranking.kz, за январь-сентябрь 2021 года зарегистрировано 31 900 правонарушений по статье «Мошенничество», что на 39% больше, чем годом ранее. Это всплеск в прямом смысле слова. При этом, интернет-мошенничества составили 52%, или 16 600 правонарушений, установленная сумма ущерба составила: 47 миллиардов 400 миллионов тенге. Масштабы мошенничества поражают», - сказал Юрий Ли на пленарном заседании Мажилиса, озвучивая депутатский запрос.

По его словам, имеют место массовые случаи телефонного интернет-мошенничества, где злоумышленники, обманом похищая денежные средства либо выманивая у жертв персональные данные, банковскую тайну, безнаказанно действуют из-за рубежа, в частности, с территории России и Украины, что придает такой преступности трансграничный и международный характер.

«Организованные call-центры, занимающиеся международным телефонным мошенничеством, работают открыто, а хуже того, некоторые из них, располагаются в местах лишения свободы или изоляторах временного содержания подследственных лиц. Похищенные средства уходят за рубеж на карт-счета в иностранных банках. Очевидно, что активная международная интеграция, информационная открытость Казахстана, технологический прогресс позволяют удаленно и легко создавать и масштабировать всевозможные мошеннические проекты из-за рубежа. Указанные процессы, вкупе с низким уровнем финансовой, цифровой и потребительской культуры приводят к колоссальным потерям», - отметил депутат.

Он напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно акцентировал внимание соответствующих органов на усилении борьбы с данными видами правонарушений и поручил разработать комплекс мер по их профилактике и предупреждению.

«5 ноября 2021 года Генеральная прокуратура сообщила о разработке проекта Дорожной карты по противодействию мошенничествам (интернет-мошенничествам) и финансовым пирамидам на 2022 год. При этом, международное сотрудничество в целях реализации Дорожной карты сводится к «продолжению работы по присоединению к Будапештской конвенции о компьютерных преступлениях от 23 ноября 2001 года». Между тем, 1 октября 2019 года Высший Евразийский Экономический Совет принял решение об утверждении Концепции формирования общего финансового рынка Евразийского Экономического Союза (далее – ЕАЭС)», - сказал мажилисмен.

Согласно данной Концепции предполагается:

- повышение уровня доступности, качества и набора финансовых услуг для компаний и граждан государств-членов;

- обеспечение роста и повышение эффективности финансового сектора государств-членов, развитие конкуренции на этом рынке.

Планируется взаимный допуск оказания финансовых услуг без коммерческого присутствия на территории государства-члена (трансграничное предоставление услуг).

В целях реализации данной Концепции 19 ноября 2021 года в ходе заседания Евразийского межправительственного совета было подписано Соглашение о порядке обмена кредитными историями в рамках ЕАЭС.

Депутат попросил Правительство ответить на следующие вопросы:

- Сколько обращений с начала пандемии поступило от казахстанцев и сколько уголовных дел возбуждено по таким обращениям правоохранительными органами Казахстана, в связи с жалобами на интернет-мошенничество, телефонное мошенничество, финансовые пирамиды, где злоумышленники действовали извне территории Казахстана?

- Какова сумма ущерба и какое количество таких уголовных дел доведено до обвинительных приговоров судов, вступивших в законную силу?

- Какая сумма ущерба возмещена пострадавшим?

- Какие причины препятствуют уголовному преследованию таких мошенников, находящихся вне территории Казахстана и как именно такие причины будут устраняться?