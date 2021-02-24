Мажилисмены обеспокоены ростом цен на продовольственные товары

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса члены фракции «Народной партии Казахстана» обратились к Премьер-министру страны Аскару Мамину с запросом относительно роста цен на продовольственные товары. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Руководитель фракции Айкын Конуров считает, что безудержный рост цен становится не менее важным фактором ухудшения благосостояния казахстанцев, чем потеря доходов из-за пандемии.

Депутат отметил, что в январе нынешнего года цены на продовольствие стали выше на 11,4%, в сравнении с январем прошлого года. При этом по отдельным важным для большинства потребителей товарам рост произошел значительно сильнее. По крупам – на 27,6%, по муке – на 19,5%, по макаронным изделиям - на 13,7%, по баранине – на 15,9%, по яйцам – на 26,2%, по подсолнечному маслу – на 38,6%, по картофелю – на 22,3%, по сахару – на 36%. По последним данным 2020 года, доля расходов на продукты в бюджетах казахстанских семей достигла 54,3%.

- Это исторический рекорд со знаком «минус» для нашей страны и один из худших показателей в мире, - заявил депутат, отметив, что данный факт можно расценить, как тревожный сигнал в сфере продовольственной безопасности. И никто не несет ответственности и не предлагает системных решений, - заявил А. Конуров.

По мнению депутатов, стабильное функционирование продовольственного рынка и недопущение необоснованного роста цен на продукты так или иначе курирует беспрецедентное число ведомств – это и министерство торговли, и министерство сельского хозяйства, и агентство по защите конкуренции, и местные органы власти. Между тем слаженных результатов от их общей деятельности нет, считают мажилисмены.

Казахстан является одной из немногих стран региона, где нет программных документов в сфере продовольственной безопасности. Не выставлены ключевые индикаторы, в том числе по допустимой величине доли расходов на продовольствие в расходах домохозяйств, отмечается в депутатском запросе. Имеющиеся индикаторы связаны лишь с обеспеченностью внутреннего рынка базовыми видами продовольствия отечественного производства. Этот подход давно устарел и никак не влияет на проблему экономической доступности продовольствия, которая является наиболее критической.

В этой связи члены фракции «Народной партии Казахстана» предлагают Правительству выработать стратегию продовольственной безопасности с приоритетом экономической доступности продовольствия, а также определить конкретного ответственного госоргана либо создать комиссию по продовольственной безопасности.