Мажилисмены обеспокоены дефицитом антиковидных препаратов в инфекционных стационарах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Азат Перуашев обратился к министру здравоохранения Алексею Цою с просьбой разобраться с нехваткой в больницах антиковидных препаратов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Мажилисмены обеспокоены дефицитом антиковидных препаратов в инфекционных стационарах

В своем обращении руководитель фракции партии ДПК «Ак жол» отмечает, что на фоне третьей волны пандемии, бьющей все прежние антирекорды по заболеваемости населения, вызывает озабоченность появляющаяся информация о возникающем в тех или иных больницах и аптеках дефиците актуальных медикаментов.

«После прошлогодних скандалов со срывами поставок препаратов в медицинские учреждения и жёсткой критики Президентом К.К. Токаевым провалов в этой работе, общество вправе ожидать исправления прежних ошибок», - считает Азат Перуашев.

При этом депутат пояснил, что граждане указывают на острую нехватку в инфекционных стационарах препаратов «Ремдесивир» и «Тоцилизумаб» (Актемра), применяемых для тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Несмотря на то, что указанные препараты включены в официальный протокол Министерства здравоохранения для лечения коронавирусной инфекции, врачи стационаров ввиду отсутствия указанных медикаментов просят родственников больных самостоятельно находить и приобретать эти препараты», - сообщил Азат Перуашев.

Говоря об этом, парламентарий уточнил, что стоимость одного флакона «Ремдесивир» колеблется в районе 30-40 тысяч тенге, на курс требуется 7-10 таких флаконов, а за препарат «Тоцилизумаб» (Актемра) предлагается до 150 тысяч тенге за флакон с курсом до 4-6 флаконов.

По мнению депутата, подобные цены по карману далеко не каждой семье, но даже при такой дороговизне люди вынуждены заказывать их из Нур-Султана и Алматы, так как в местных аптеках эти лекарства также зачастую отсутствуют.

Отмечая это, мажилисмен напомнил, что по поручению Главы государства единый дистрибьютер лекарственных средств ТОО «СК-Фармация» должен был создать двухмесячный неснижаемый запас всей линейки препаратов для лечения КВИ. При этом руководители медорганизаций сообщают, что поставки препарата «Ремдесивир» уже законтрактованы, по «Тоцилизумаб» работа также ведётся.

«Это позитивная информация», - считает депутат, пояснив, что потребность в препаратах образовалась не «вдруг», и пандемия коронавируса продолжается два года, а рост заболеваемости нынешним летом прогнозировался министерством заранее.

Обращаясь к министру здравоохранения Алексею Цою, депутатская фракция ДПК «Ак жол» просит внести ясность по данному вопросу, т.е. подтвердить либо опровергнуть информацию о дефиците указанных препаратов в больницах страны.

В случае подтверждения - немедленно обеспечить исполнение поручения Президента К.К. Токаева по созданию двухмесячного неснижаемого запаса всей линейки препаратов для лечения КВИ, включая указанные препараты.

Необходимо также предоставить информацию о дефиците остальных жизненно важных лекарственных средств для лечения КВИ, включенных в протокол Минздрава, а также провести служебное расследование о причинах сложившейся нехватки лекарственных препаратов с определением персональной ответственности должностных лиц.







