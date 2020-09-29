Мажилисмены об ответе на депзапрос: Генпрокуратура не выявила нарушений в нефтегазовой сфере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Признаки монополизации экспорта казахстанской нефти и нарушений при экспорте газа из Казахстана не обнаружены. Такой ответ дала Генеральная прокуратура страны на депутатский запрос мажилисмена Павла Казанцева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Нефтегазовая отрасль Казахстана - одна из ведущих отраслей, определяющая особенности социально-экономического развития страны. Поэтому обсуждение результатов проверки Генеральной прокуратуры на предмет соответствия действительности сведений из отдельных западных СМИ о якобы имеющихся нарушениях в этой сфере вынесено на расширенное заседание Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию.

В заседании приняли участие первый заместитель Генерального прокурора Казахстана Берик Асылов, первый вице-министр энергетики Мурат Журебеков, председатель Комитета государственных доходов министерства финансов Марат Султангазиев, заместитель председателя правления Национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Берлибаев.

Поводом для проверки по депутатскому запросу мажилисмена Павла Казанцева стал ряд тиражируемых публикаций в западных СМИ и социальных сетях о якобы имеющих место коррупционных нарушениях вокруг экспорта нефти и газа из Казахстана через монополизацию каналов сбыта, незаконности сделок с нефтегазовыми активами и уклонение от уплаты налогов.

На протяжении последних 10 лет в западных СМИ, а также в местной прессе муссируются время от времени материалы, которые бросают тень как на систему государственного управления, так и на всю нефтегазовую отрасль страны.

На основании обращения депутатов Генеральной прокуратурой страны совместно с министерствами энергетики и финансов в текущем году была проведена проверка деятельности Национальной компании «КазМунайГаз».

Согласно результатам проверки Генеральной прокуратурой Казахстана установлено, что сведения, содержащиеся в данных публикациях, не соответствуют действительности.

В частности, не нашла подтверждения информация о занижении экспортных цен на газ, а также использовании компаний-посредников и коррупционных схем для отмывания доходов в сфере экспорта газа из Казахстана компанией «КазРосГаз». В ходе изучения материалов, прокуратура пришла к выводу о том, что подобные заявления складываются из-за непонимания ситуации в отрасли в целом. Свыше 90% экспортируемого из Казахстана природного газа в рамках межправительственного соглашения с Россией в равнозначном объеме возмещается казахстанской стороне через механизм встречных поставок. Единственным и прямым контрагентом в таких сделках выступает ПАО «Газпром». По своей сути данные обменные операции являются поставками газа на внутренний рынок Казахстана.

При этом цены в таких сделках регулируются Правительством Казахстана, соответствуют законодательству о трансфертном ценообразовании и способствуют поддержанию внутренних цен на газ внутри страны на самом низком уровне среди стран СНГ. По данным Министерства энергетики, средняя розничная цена на внутреннем рынке не превышает 18,5 тенге за куб.м., что вдвое меньше, чем в России, и в 5 раз меньше, чем в Кыргызстане.

Не нашла подтверждение информация и об использовании швейцарским нефтетрейдером Vitol административного ресурса для монополизации контроля и захвата «львиной доли» в экспорте нефти из Казахстана. Факты, полученные Генпрокуратурой Казахстана, говорят о том, что доля нефтетрейдера Vitol в экспорте нефти из нашей страны за последние 10 лет не превышает 10%, в связи с чем говорить о ее «львиной доле» не приходится.

Что касается казахстанской доли нефти в месторождениях Тенгиз и Кашаган, процедура закупа которой также стала объектом критики западных журналистов в связи с получением Vitol «привилегированного доступа» к ней, то обстоятельства выглядят несколько иначе, чем в публикациях. Согласно официальным документам, нефтетрейдер Vitol в ходе конкурсных процедур победил в тендере «КазМунайГаза» по предоставлению аванса в счёт будущих поставок нефти, включая казахстанскую долю в месторождениях Кашаган и Тенгиз, за счет предложения наиболее выгодных для КМГ условий.

Генпрокуратура Казахстана пришла к выводу, что данная сделка соответствовала законодательству нашей страны, широко применяется в международной практике и была использована в период падения мировых цен на нефть как альтернатива для решения проблемы долговой нагрузки национальной компании «КазМунайГаз». Прямое заимствование денег на внешнем рынке нарушило бы обязательства по кредитным лимитам, создавая риски банкротства одного из крупных предприятий и налогоплательщиков страны. В настоящее время большая часть обязательств уже исполнена, что указывает на соблюдение интересов нацкомпании в данной сделке.

Проверка Генпрокуратуры страны также не выявила фактов занижения цен на нефть, экспортируемую из Казахстана. Все сделки по экспорту нефти мониторятся и контролируются налоговыми органами на предмет соответствия законодательству о трансфертном ценообразовании. Все поставки нефти на экспорт из Казахстана в страны Европы за рассматриваемый период осуществлялись на транспарентной основе в привязке к котировкам международных изданий Argus Media и Platt`s, что опровергает домыслы об экспорте нефти из страны по заниженным ценам и искусственном уменьшении налогооблагаемой базы казахстанских экспортеров нефти.

Обвинения европейских подразделений бывшего Торгового дома КМГ в финансировании частных расходов третьих лиц также не подтвердились, так как расходы дочерних компаний, в частности «ТH KazMunaiGaz AG», для ведения основной деятельности осуществлялись в соответствии с ежегодно утверждаемыми бюджетами родительской компании АО «ТД КМГ», бюджет которой в свою очередь утверждался на уровне головной Национальной компании КМГ. К тому же, финансовая отчетность европейских «дочек» КМГ ежегодно аудировалась всемирно известной компанией Ernst&Young, которая выпускала аудиторские отчёты без замечаний.

Генпрокуратурой Казахстана также были проанализированы давние обвинения в незаконных сделках по купле-продаже нефтегазовых активов страны.

В 2010-2013 гг. прокуратурой Швейцарии было проведено расследование обстоятельств продажи ряда казахстанских нефтегазовых активов (продажа государственного пакета акций «СНПС-Актобемунайгаз», приватизация компаний «КазСтройСервис» и Kazakhstan Petrochemical Industries, купля-продажа акций компании «Мангистаумунайгаз») и причастности к этому Тимура Кулибаева. При этом правоохранительные органы Казахстана оказали швейцарским коллегам всю необходимую помощь в данном вопросе. Всестороннее изучение материалов не выявило каких-либо нарушений и было прекращено еще в конце 2013 года.

Более того, в ходе обсуждения стало известно, что Министерством финансов Казахстана был проведен анализ полноты уплаты вышеуказанным физическим лицом и принадлежащими ему компаниями налогов и других обязательных платежей в бюджет. Анализ доходной части показал, что порядка 48% всех налоговых поступлений в госбюджет за 2015-2019 годы, или 45,6 трлн тенге обеспечили 30-крупных групп налогоплательщиков.

Группа компаний Тимура Кулибаева за указанный период выплатила 1,07 трлн тенге налогов. По этому показателю она занимает четвертое место в стране, если сложить налоговые отчисления от всех компаний группы. Ее опережают лишь ТОО «Тенгизшевройл», группа компаний «Самрук-Казына» (со всеми дочерними компаниями) и консорциум «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (с учетом структурных подразделений).

Более того, Тимур Кулибаев является крупнейшим налогоплательщиком среди физических лиц в стране с показателем за тот же период в 12,2 млрд тенге.

Приняв к сведению результаты проверки, предоставленные Генеральной прокуратурой, депутаты Мажилиса выразили уверенность, что своевременное реагирование на подобного рода негативные публикации и предоставление необходимой информации позволит обществу иметь объективное представление о развитии отраслей экономики, а также будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности страны.