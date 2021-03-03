Мажилисмены: Казахстанцев с пересаженными органами надо обеспечить качественными препаратами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» обсудили проблемные вопросы лекарственного обеспечения граждан, перенесших операции по трансплантации органов. Такую информацию на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала депутат Мажилиса Лариса Павловец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Мажилисмен сообщила, что в настоящее время в стране более 300 человек ожидают жизненно важный препарат «Сандиммун». Однако Министерство здравоохранения оформило заявку на более дешевые аналоги этого препарата.

«В случае, если указанные пациенты будут их принимать вместо «Сандиммун», это повлечет за собой такие риски, как отторжение пересаженного органа», - отмечает Лариса Павловец.

При этом депутат уточнила, что курс применения препарата на одного человека стоит до 500 тысяч тенге, и очевидно, что большинство граждан купить его самостоятельно не смогут. А это чревато угрозой для здоровья и жизни людей.

В связи с чем депутат просит Министерство здравоохранения проработать механизм опертивного закупа препарата «Сандиммун», а также выяснить причины сложившейся ситуации и выработать меры для их недопущения в будущем.