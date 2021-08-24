Мажилисмены: Качественная подготовка учителей – одна из важнейших задач педагогических вузов страны
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вопросам подготовки к началу учебного года в колледжах, институтах и университетах, а также развития отрасли образования и науки целом уделяют в эти дни особое внимание депутаты Мажилиса, находясь с рабочими поездками в регионах страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
В Алматы депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова провела ряд встреч с педагогами в Алматинском государственном политехническом, Алматинском строительно-техническом колледжах, а также в Колледже индустрии туризма и гостеприимства. Парламентарий ознакомилась с процессом модернизации учебных заведений в рамках проекта «Жас маман», разработанного в соответствии с поручением Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. В Алматы по данному проекту осуществляется модернизация 8 колледжей. В целом же предусмотрена модернизация 180 колледжей и 20 вузов по 100 наиболее востребованным профессиям, которая предполагает закуп современного учебного и производственного оборудования, привлечение зарубежных партнеров, разработку и внедрение новых образовательных программ.
В учебных заведениях депутату, в частности, продемонстрировали работу лабораторий с устройствами «Festo», «Графический дизайн», «Web разработка», «3D моделирование для компьютерных игр», «Прототипирование», «Инженерная графика CAD», а также механизм работы устройств для монтажа и эксплуатации внутренних санитарно-технических устройств, вентиляторов и инженерных систем. Кроме того, обсуждены вопросы и предложения по вопросам общежития, дуальной системы обучения, трудоустройства молодых специалистов и др.
В Казахском национальном женском педагогическом университете имени Абая Жулдыз Сулейменова совместно с депутатами городского маслихата проверили готовность вуза к началу нового учебного года, ознакомившись с состоянием учебных аудиторий и студенческих общежитий, соблюдением в них санитарно-эпидемиологических норм.
В беседах с коллективом университета обсуждены вопросы инклюзивного образования, образования нового формата, подготовки будущих учителей, директоров школ на базе университета, активизации работы молодых ученых в области педагогики. Как отметила Жулдыз Сулейменова, сегодня главная задача вузов – качественная подготовка будущих учителей для школ страны.
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