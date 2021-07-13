Мажилисмены: Для развития МСБ необходимы действенные инструменты поддержки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции «Nur Otan» Беккали Торгаев, Айдос Сарым и Артур Платонов обсудили вопросы поддержки предпринимательства в малом промышленном парке «Ala Estate» в городе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Создание промышленных парков на основе существующих промышленных баз и строительство новых производственных помещений вошли в Дорожную карту по г. Алматы. Р еализация порядка 300 проектов позволит создать более 25 тысяч рабочих мест для алматинцев. Всего на эти цели выделено 18,2 млрд тенге.

В текущем году запланировано создание пять промышленных парков, из которых четыре - в Наурызбайском, Турксибском и Алатауском районах г.Алматы - уже приступили к работе.

Так, в Наурызбайском районе развернуто уже 9 производств по выпуску мебели, кондитерских и галантерейных изделий, канцелярских товаров, масок и пищевой упаковки. Предприятие обеспечивает 120 постоянных рабочих мест.

Предприниматели отмечают, что предлагаемые условия позволяют своевременно наладить выпуск востребованной продукции.

«Стабильная выплата заработной платы, созданные условия для работы и предоставление 2%-го кредита данным производствам – все это свидетельствует об усилении государственной поддержки, направленной на малый и средний бизнес», - сказал депутат Мажилиса Беккали Торгаев по результатам встречи с предпринимателями.

Депутаты Мажилиса также ознакомились с проектом строительства трикотажной фабрики, где планируется создать 300 рабочих мест.

«Алматы – локомотив экономического развития Казахстана, один из основных транспортно-логистических узлов Центрально-Азиатского региона. Стремление по вхождению в ряды лучших мегаполисов мира требует обеспечения экономического роста не менее 5% в год. Добиться этого можно только через повышение производительности труда», - считает мажилисмен Айдос Сарым .

По итогам встреч мажилисмены отметили, что развитие малого и среднего бизнеса – один из приоритетов нового экономического курса Казахстана и партии «Nur Otan».