Мажилисмены: для развития инклюзивного общества создается необходимая законодательная база

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса в рамках выезда в регионы первоочередное внимание намерены уделить решению социальных вопросов. Сегодня мажилисмены Джамиля Нурманбетова, Елдос Абаканов, Динара Закиева и Лариса Павловец посетили ряд социальных объектов столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В реабилитационном центре «Қамқорлық» Фонда Первого Президента РК, созданного на базе «Многопрофильной городской детской больницы №1», парламентарии убедились, как решаются вопросы поддержки детей с особыми потребностями. При этом особое внимание уделено важности развития инклюзивного общества и «шаговой доступности» реабилитации.

Специалисты центра составляют для каждого ребенка индивидуальную программу восстановительного лечения с учетом особенностей его заболевания. С детьми занимаются невропатологи, дефектологи, психологи. Для реабилитации используются современные технологии развития двигательных навыков, тренажеры и аппаратно-программные комплексы.

В центре, который создан в декабре прошлого года, уже 300 детей прошли реабилитацию. А всего в год здесь могут получать необходимое лечение около 600 детей.

По словам председателя Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Джамили Нурманбетовой, на сегодняшний день в Казахстане более 90 тыс. детей, которые нуждаются в регулярной реабилитации, и только 50% из них имеют к ней доступ в связи с тем, что не хватает необходимых учреждений.

«По инициативе Елбасы такие центры создаются по всей стране. Это один из главных пунктов и Дорожной карты Предвыборной программы партии Nur Otan. Для развития инклюзивного общества в нашей стране депутаты Парламента работают над рядом законов. Так, принят закон об инклюзивном образовании. Депутаты Мажилиса одобрили законопроект о социальной защите отдельных категорий граждан. Будет принят Социальный кодекс, в котором также предусматриваются нормы государственной социальной поддержки лиц с инвалидностью. Всё это даст возможность, чтобы в Казахстане, как социальном государстве, были созданы все условия для такой категории людей», - сказала Джамиля Нурманбетова.

Как отметила депутат Мажилиса Динара Закиева, в рамках законопроекта по вопросам защиты прав ребенка, который сейчас рассматривается в Парламенте, депутаты внесли поправки, направленные на возможность открытия таких реабилитационных центров на уровне каждого района во всех регионах.

Кроме того, мажилисмены проинспектировали ход строительства школы на 1200 мест, а также физкультурно-оздоровительного комплекса в жилых массивах Нур-Султана.



