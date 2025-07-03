Мажилисмены обсудили вопросы поддержки людей труда с шахтёрами Караганды

В настоящее время на шахте «Кировская» группы компаний «Exim Artis» работают порядка 650 сотрудников. Предприятие за полгода выдало свыше 220 тысяч тонн угля, что составляет более половины годового плана. Шахта обеспечивает стабильную занятость и демонстрирует производственную устойчивость.

В ходе встречи депутаты проинформировали шахтёров о реализации реформ Главы государства и предвыборной программы партии «AMANAT». Один из наиболее актуальных вопросов – ранний выход на пенсию для работников, занятых на вредных и опасных производствах. С 1 января прошлого года в Казахстане внедрена специальная социальная выплата для людей, длительное время проработавших во вредных условиях труда.

– Закон о снижении пенсионного возраста для работников вредных производств до 55 лет работает уже полтора года. При условии, что они больше не будут выполнять опасные работы, им полагаются специальные социальные выплаты. После достижения работником 63 лет к выплатам из пенсионного фонда добавятся базовая и солидарная пенсии, при этом выплаты из республиканского бюджета, от работодателей и страховых компаний прекратятся. К слову, после 55 лет работник может продолжать трудиться на производстве, увольнять его без причин никто не имеет права, – рассказал Бауржан Смагулов.

Фото: Мажилис

Депутат добавил, что за этот период уже более 15,5 тыс. казахстанцев воспользовались данной возможностью, из них более 2,5 тыс. – получатели из Карагандинской области.

Ещё один важный вопрос – охрана труда и обеспечение безопасности на производстве. По словам Кудайбергена Бексултанова, в прошлом году в Караганде вновь создан отдельный институт общественного здравоохранения и профессионального здоровья.

– Его основная миссия – это системная профилактика, диагностика и лечение профессиональных заболеваний, а также научно-исследовательская деятельность в области медицины труда. Это стало ответом на существовавшую ранее проблему: когда мы чуть не утратили специализированную систему обслуживания рабочих на вредных предприятиях. Институт позволяет эффективно защищать здоровье полумиллиона казахстанцев, работающих на вредных производствах: шахтёров, металлургов, химиков-технологов и многих других, – отметил мажилисмен.

Не менее актуальный вопрос – промышленная безопасность. По статистике Минтруда, Карагандинская область остаётся лидером по производственному травматизму: в 2024 году пострадали 159 человек. В этой связи в беседе с шахтёрами Арман Калыков сделал акцент на вопросах безопасности труда.

– Спуск в забой не похож на офисную смену. Это пыль, ударная волна, газ. Это ежедневный подвиг. Именно поэтому интересы работников опасных производств и в целом людей труда всегда находятся в центре внимания Главы государства. Уже год как работают важные законы, разработанные депутатами, которые обеспечивают полную страховую выплату работнику при несчастных случаях, несмотря на наличие его вины, а также расширяют полномочия инспекторов труда сразу останавливать производство в случае нарушения техники безопасности. Это не бумажная победа: речь о том, чтобы каждый вернулся наверх живым и здоровым, – подчеркнул депутат.

В свою очередь горняки обратили внимание на нехватку молодых специалистов. Значительная часть шахтёров – представители трудовых династий. Однако важно завлекать в профессию молодёжь, расширять существующие программы льготной ипотеки, внедрять новые меры социальной поддержки шахтёров.

В завершение встречи мажилисмены выразили готовность системно работать над решением озвученных вопросов в рамках законодательных инициатив, партийных программ и взаимодействия с Правительством.