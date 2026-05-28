Мажилисмен заявил о неэффективном использовании поливной воды

Руководитель фракции ОСДП Асхат Рахимжанов направил депутатский запрос министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, в котором поднял проблему нерационального использования поливной воды и рисков нарастающего водного дефицита в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

В обращении отмечается, что Казахстан может столкнуться с серьезным дефицитом водных ресурсов уже в ближайшие годы. По оценкам экспертов, к 2030 году страна может ощутить острый недостаток воды, а к 2050 году — войти в фазу глубокого водного кризиса. При этом большая часть водных ресурсов Казахстана относится к трансграничным бассейнам, что усиливает зависимость от водной политики соседних государств.

Как подчеркивается в запросе, ключевая проблема заключается не только во внешних факторах, но и во внутренней неэффективности использования воды.

— Сельское хозяйство потребляет более 60% всех водных ресурсов страны, при этом эффективность остается критически низкой. Из-за износа ирригационных систем до 70–80% половина забранной воды просто теряется. Коэффициент использования воды за последние десятилетия снизился с 0,8 до 0,5. В ряде регионов водосберегающие технологии внедрены лишь на минимальном уровне, а экономика страны потребляет значительно больше воды на единицу ВВП, чем сопоставимые государства, — говорится в депутатском запросе.

Отдельное внимание уделено вопросам незаконного использования водных ресурсов и недостаточного контроля за инфраструктурой. В документе отмечается, что сохраняются факты нелегальных подключений, неучтенного водопользования, а также передачи отдельных гидротехнических объектов в частные руки, что, по мнению автора запроса, снижает уровень государственного контроля.

Также в обращении указывается на несоответствие структуры сельскохозяйственного производства условиям дефицита воды — в отдельных регионах продолжается расширение посевов влаголюбивых культур при отсутствии современных систем точного полива.

Депутат считает ситуацию угрозой национальной безопасности и предлагает комплекс мер, включая полную инвентаризацию ирригационных сетей, ужесточение ответственности за незаконное водопользование, цифровизацию контроля, ускоренное внедрение оборотных систем водоснабжения и восстановление научно-исследовательской базы в сфере водного хозяйства.

По мнению депутата, вода должна рассматриваться не как товар, а как стратегический ресурс, от которого зависит будущее страны.

Напомним, согласно прогнозам, к 2040 году 33 страны мира, окажутся в зоне «чрезвычайно высокого водного стресса». Исследование Всемирного института ресурсов (WRI), охватившее 167 государств, указывает на стремительное истощение водных запасов на фоне роста населения, урбанизации и изменения климатических условий.