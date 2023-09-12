Мажилисмен заявил об угрозах в свой адрес из-за отказа «протащить» закон о лесном хозяйстве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Бакытжан Базарбек заявил об открытых угрозах в свой адрес в связи с его профессиональной деятельностью. О них он рассказал, комментируя поджог детской коляски его семьи в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Посмотрел камеры, человек заходит в подъезд. Камеры подтверждают, он поджигает и бросает. Я считаю, это провокация. Не исключаю вероятность, что могут списать на то, что это психически больной человек. Но я считаю это провокацией в связи с моей профессиональной деятельностью. В последнее время я слышал очень много угроз в свой адрес», - сказал он в кулуарах презентации бюджетных законопроектов в Мажилисе Парламента.

По его мнению, угрозы связаны с его работой в качестве замруководителя республиканской земельной комиссии. Так, были начаты проверки в отношении землепользователей, среди которых, по его словам, много олигархов. Сейчас идет проверка многих земель в Алматы и предгорьях Алматы.

«Естественно, кому-то не нравится это все. Скажу честно, были даже открытые угрозы в мой адрес, что будут плачевные последствия моей деятельности», - добавил мажилисмен.

По его словам, на прошлой неделе депутаты не приняли законопроект об изменении и дополнении в закон о лесном хозяйстве.

«Группа сенаторов пыталась «протащить» проект через Мажилис Парламента. Таким образом, они хотели создать опасный прецедент, когда мы будем переводить земли из состава охраняемых природных территорий в состав сельских населенных пунктов. Мы знаем, кто за этим стоит. Стоят за этим некоторые люди, которые скупили эти земли. Якобы ими движет намерение, что некоторые люди нуждаются в узаконивании своих домов, которые ошибочно попали в состав нацпарков и заповедников. Мы посоветовали им обратиться в судебные органы. Но нет, мы уже полагаем, что за этим стоят какие-то силы, которые скупили эти участки и пытаются через депутатов «протащить» очень опасный для общества законопроект. Мы это развернули, не дали положительное заключение на заседании комитета. Завтра комитет снова будет рассматривать этот законопроект», - заключил он.

Ранее Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook сообщал о том, что неизвестные подожгли коляску у квартиры его семьи в Алматы. Позже в полиции проинформировали о задержании по данному факту мужчины. Дело расследуется по статье 293 Уголовного кодекса РК «Хулиганство».