Мажилисмен выразил недовольство качеством сотовой связи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай выразил недовольство качеством сотовой связи. По его словам, не нужно проводить проверки, потому как каждый потребитель услуг – это и есть проверяющий качество связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил вице-президент Национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации, имеются законодательные барьеры для входа новых игроков на рынок сотовой связи.

«Согласно подпункту 5, пункта 7 статьи 12 закона «О связи» у заявителя на момент подачи заявки на получение разрешения на использование радиочастотного спектра для сотовой виды связи должна быть лицензия на вид предпринимательской деятельности сотовой связи. Кроме того, в соответствии с подпунктом 6, пункта 10 Правил присвоения радиочастот и радиочастотных каналов, эксплуатация радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведение расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения, отсутствие соответствующей лицензии на вид предпринимательской деятельности в области связи, с использованием радиочастот, выдаваемых в порядке установленного законодательством РК, являются основанием для отказа выдачи разрешений на использование радиочастотного спектра», - пояснил Жанат Асантаев.

По словам спикера, сложилась ситуация: чтобы получить лицензию, необходимо наличие радиочастотного спектра, а чтобы получить радиочастотный спектр, нужна лицензия. «Иначе говоря, в законе РК «О связи» и в ведомственных приказах имеются противоречия», - добавил вице-президент Национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации.

В свою очередь, депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай выразил готовность рассмотреть предложение.

«На самом деле не должно быть противоречий. Тем более мы часто бываем в регионах. Все вы в курсе касательно того, что не только население недовольно, но и Глава государства об этом неоднократно говорил. Я бы хотел предложить выехать на один день и просто посмотреть своими глазами. Не нужно проверки устраивать. Мы же должны быть слышащим государством. Нам каждый день поступает столько писем. Говорят, если из города выезжаешь, сотовая связь не работает. Во-первых, очень благодарен Национальной Ассоциации коммуникации и цифровизации за то, что проводите круглый стол. Сегодняшнее обсуждение должно дать импульс в этом деле. Если будем надеяться только на госорганы, не услышим ничего. Даже в стенах Парламента были озвучены эти вопросы. Много планов, что будут проводить проверки. Однако каждый потребитель услуг – это и есть проверяющий качество связи», - отметил мажилисмен.

«Мы готовы рассмотреть внесение изменения в законодательство, однако профильному ведомству надо внести эти поправки. Парламент готов рассмотреть. Мы все заинтересованы в том, чтобы оперативно решить вопрос», - добавил Дархан Мынбай.



