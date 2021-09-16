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    13:07, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мажилисмен возглавил группу международных наблюдателей ПА ОДКБ на парламентских выборах в России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса примут участие в наблюдении за выборами в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва, которые состоятся 17-19 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Делегацию Мажилиса возглавил Председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов, который также является координатором группы международных наблюдателей по линии Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

    В составе казахстанской делегации депутаты Берик Бекжанов - по линии МПА СНГ, а также Мади Ахметов и Вера Ким – по приглашению Госдумы в качестве независимых наблюдателей.

    Предусматривается, что депутаты Мажилиса проведут встречи с членами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, с руководителями фракций политических партий в Государственной Думе.

    В день выборов мажилисмены посетят избирательные участки в г.Москве и Московской области, побывают в Ситуационном центре по общественному контролю за голосованием Общественной палаты РФ.

    Кроме того, казахстанские парламентарии примут участие в итоговых совещаниях группы международных наблюдателей от ПА ОДКБ и Совета координаторов Миссии наблюдателей от СНГ для подготовки итоговых документов.

    Теги:
    Парламент Международная деятельность Мажилис
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