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Мажилисмен: В регионах необходимо повысить информирование населения о госпрограммах

11 Ноября 2020 12:41
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Мажилисмен: В регионах необходимо повысить информирование населения о госпрограммах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При выполнении государственного информационного заказа в регионах в приоритете должно быть разъяснение государственных отраслевых программ, а не личный пиар руководителя региона. Эту тему подняли сегодня депутаты Мажилиса на пленарном заседании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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В ходе обсуждения в первом чтении законодательных поправок по вопросам информации депутаты Мажилиса отдельное внимание уделили формированию государственной информационной политики.

По мнению мажилисменов, не всегда на местах она реализуется качественно.

«Информационную политику в регионе контролирует, оценивает, направляет областной акимат, в районе же – районный акимат. Не секрет, что в некоторых акиматах работа по информированию населения о государственной политике сводится к личному пиару руководителя региона или города», - сказал депутат Мажилиса Михаил Чирков.

Чтобы повысить успешность проведения информационной политики на местном уровне разработчиками законопроекта предлагается определять тематические направления. Также предусматривается создание республиканской и региональных комиссий по вопросам формирования государственной информационной политики.

Поддержав данную норму, вместе с тем мажилисмен Михаил Чирков попросил разработчиков уточнить, как это позволит улучшить работу по информирования населения о госпрограммах.

Вместе с тем, председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что у министерства должен быть четкий план по реализации этого механизма, по координации работы средств массовой информации в реализации государственной информационной политики.



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