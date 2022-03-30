Мажилисмен Турганов: Зарплаты энергетиков должны быть конкурентоспособные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Модернизация энергетической системы страны и обеспечение её нормального функционирования в настоящее время – вопросы, которые, по мнению депутата Мажилиса Дюсенбая Турганова, необходимо решить в ближайшее время для предотвращения аварий на объектах энергетики. Об этом передает МИА «Казинформ».

Соответствующий депутатский запрос мажилисмен адресовал Премьер-Министру Казахстана.

Как отметил Дюсенбай Турганов, в энергетической отрасли страны за последние годы назрели большие проблемы, связанные, прежде всего, с изношенностью энергосистем.

О серьёзности ситуации, по словам мажилисмена, говорит серия недавних аварий на Петропавловской ТЭЦ-2, которые привели не только к ограничению петропавловцев в теплоснабжении, но и к гибели сотрудницы энергопредприятия.

«Усталость» технологических сооружений станций - давняя проблема. Ситуация с каждым годом ухудшается, так как энергопредприятия не имеют достаточных возможностей для реконструкции и обновления таких сооружений. Одна из причин в том, что инвестиционные соглашения в рамках рынка электрической мощности заключаются только в отношении основного генерирующего оборудования», - отметил Дюсенбай Турганов.

При этом, по мнению мажилисмена, необходимо решать несколько взаимодополняющих задач: вопросы модернизации энергосистемы и обеспечения её нормального функционирования.

В связи с этим особую актуальность получают проблемы низких заработных плат энергетиков. По официальным данным за 2020 г., в отрасли работает 102 тыс. человек. При этом средняя зарплата энергетиков ниже на 26% относительно средней зарплаты по стране (195 764 тенге против 264 383 тенге). В результате этого происходит отток квалифицированного персонала в другие отрасли и даже в соседние страны.

«На кадровую проблему в электроэнергетике обратил внимание Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, поручив Правительству реализовать меры по формированию профессионального кадрового потенциала отрасли и конкурентоспособного уровня оплаты труда. Говоря о нехватке специалистов рабочих профессий - электромонтёров, ремонтников высоковольтных линий и других - Глава государства, в частности отметил, что это происходит «несмотря на то, что в Казахстане есть 24 вуза, готовящих кадры для энергетической отрасли. Средний возраст инженерно-технического персонала составляет около 50 лет. Данная ситуация осложняется также недостаточным уровнем средней заработной платы. Как результат, текучесть кадров за 2015-2020 годы увеличилась с 4 % до 15 %. Этот вопрос нужно решать в оперативном порядке, иначе мы можем столкнуться с «кадровым голодом» уже в ближайшее время …», - подчеркнул Дюсенбай Турганов.

По словам мажилисмена, наиболее тяжёлая ситуация с уровнем оплаты труда на сегодняшний день сложилась в организациях, осуществляющих передачу электрической энергии. В этих организациях заработная плата далека как от средней зарплаты энергетиков по стране, так и от средней зарплаты в регионе присутствия. Так, в АО «Алатау Жарық Компаниясы» средняя зарплата производственного персонала на 54% ниже средней зарплаты по региону, в АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» - на 75%, а в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» - на 118%. В результате на сегодняшний день нехватка персонала в региональных электросетевых компаниях в среднем по стране составляет от 11 до 16%, а в некоторых регионах - до 34%.

«Несмотря на всю важность энергетики до сих пор не разработана отдельная долгосрочная стратегия развития отрасли. Эти проблемы не раз поднимались и депутатами, и работниками отрасли, поэтому промедление её решения, по сути, может однажды привести к энергетическому коллапсу. Прошу Правительство предоставить письменную информацию, во-первых, о конкретных мерах, принимаемых с целью исполнения поручений Главы государства по установлению конкурентоспособного уровня оплаты труда работников энергетической отрасли, и, во-вторых, о разработке отдельной долгосрочной стратегии развития этой отрасли», - отметил Дюсенбай Турганов.