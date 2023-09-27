Мажилисмен сравнил условия для инвалидов и коров в Казахстане

Депутат Мажилиса Тансауле Сериков предложил поддержать сельских жителей с инвалидностью и помочь им выкупить дома на вторичном рынке через государственные программы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, в Казахстане зарегистрировано более 720 тысяч людей инвалидностью. Из них 310 тысяч проживают в селах. Пособие инвалидам I группы составляет 89 128 тенге.

- В Министерстве промышленности и строительства, в «Отбасы банке» заявляют о создании условий для людей с инвалидностью по получению, аренде жилья в крупных городах и моногородах. А что делать тем, кто приживает в селах и районных центрах? Дома в аулах не строились уже 30 лет. Но жилье там есть. Можно ли его выкупить? Могут ли акиматы взять этот вопрос под свою ответственность? Мы предоставляем субсидии на строительство сараев для коров. Неужели положение инвалидов хуже, чем у коров? - задался вопросом мажилисмен во время тематического заседания в Мажилисе о деятельности «Отбасы банка» по улучшению жилищных условий сельского населения.

Вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин подтвердил, что бюджетные средства не предусмотрены на покупку старых домов в селе. При этом предоставляется возможность жителям сел и районных центров приобрести новое жилье. Этот вопрос находится в ведомости акиматов. Некоторые из них уже построили многоквартирные дома.

- Мы не направляем государственные средства на покупку старых домов. Есть акимы, пусть строят новые дома на средства из госфонда. Известно, что инвалидам I и II групп не выдаются кредиты. Их могут получить за них семьи инвалидов. На сегодня это 70 тысяч человек, которые могут получить кредит под 2%. Остальное можно взять из государственного фонда, - пояснил вице-министр.

Добавим, в этом году в своем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о перезагрузке деятельности «Отбасы банка», переориентировав фокус с областных центров на районы, моногорода и села.