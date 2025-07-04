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    17:42, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Мажилисмен проверил пункт пропуска «Бесагаш» на казахстанско-кыргызской границе

    В ходе рабочей поездки в Жамбылскую область депутат Мажилиса от партии «Respublica» Олжас Куспеков ознакомился с деятельностью ряда ключевых объектов в сфере безопасности и инфраструктуры. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Мажилисмен проверил пункт пропуска «Бесагаш» на казахстанско-кыргызской границе
    Фото: Мажилис

    Особое внимание Олжас Куспеков уделил автомобильному пункту пропуска «Бесагаш» на казахстанско-кыргызской границе. Депутат ознакомился с ходом строительства объектов, осмотрел инфраструктуру контрольно-пропускного пункта и побеседовал с сотрудниками.

    – Эффективная работа пунктов пропуска – это не только логистика, но и вопрос государственной безопасности. Важно своевременно модернизировать инфраструктуру в данной сфере, – подчеркнул мажилисмен.

    Мажилисмен проверил пункт пропуска «Бесагаш» на казахстанско-кыргызской границе
    Фото: Мажилис

    Ранее депутат поднимал в Мажилисе тему реконструкции устаревших и строительства новых пограничных застав. На сегодня совместно с профильными органами рассматриваются меры по реализации данного проекта в этом году.

    Кроме того, в рамках поездки Олжас Куспеков ознакомился с работой войсковой части №5513 Национальной гвардии РК и Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС региона. Также он посетил военную кафедру Казахского национального университета водного хозяйства и ирригации, где обсудил вопросы подготовки кадров и патриотического воспитания молодёжи.

    Мажилисмен проверил пункт пропуска «Бесагаш» на казахстанско-кыргызской границе
    Фото: Мажилис

     

    Теги:
    Регионы Жамбылская область Кыргызстан Граница Мажилис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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