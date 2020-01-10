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вчера 23:00
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Мажилисмен проинспектировал ремонт дороги, на который жаловались жители СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области общественность, депутаты и представители Комиссии партийного контроля проверили жалобы жителей региона на некачественный ремонт дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы филиала партии «Nur Otan», дорогу районного значения вблизи села Заградовка сдали в эксплуатацию в ноябре прошлого года. На ее ремонт выделили 340 млн тенге.
«Претензии к подрядчику у комиссии партийного контроля и депутатов возникли еще в процессе ремонта. Были вопросы по ширине самой дороги, целостности асфальтобетонного покрытия. Смутило отсутствие дорожных знаков, которые были указаны в акте приема работ. В ходе рейда в октябре прошлого года эти факты подтвердились представителем ТОО «Кредо СК», осуществляющим технический контроль над ремонтными работами автомобильной дороги. Все нарушения были отражены в акте, после чего было выдано заключение о необходимости приостановить работы. Несмотря на это, дорога с ямами и без знаков используется», - рассказали в пресс-службе.
Лично ознакомиться с проблемным объектом выехал депутат Мажилиса Карибай Мусырман. По его словам, нарушения при ремонте дороги видны невооруженным глазом.
«Я прочел пост об этой дороге в социальной сети и решил ознакомиться с ситуацией. Действительно, проблема есть. Мы видим, что отсутствуют дорожные знаки, сам ремонт выполнен некачественно, здесь это видно и без экспертизы. По приезду в Нур-Султан я сделаю депутатский запрос в уполномоченные органы для дальнейших разбирательств», - подчеркнул мажилисмен.
В пресс-службе добавили, что ранее представители компании-подрядчика ТОО «Kaz Fortis» обязались устранить все нарушения согласно гарантийным обязательствам весной 2020 года.
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