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Мажилисмен: Предвыборная программа партии «Nur Otan» отвечает запросам времени

26 Ноября 2020, 11:41
Мажилисмен: Предвыборная программа партии «Nur Otan» отвечает запросам времени

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предвыборная программа партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» является реалистичной, правильной и открытой, считает депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова, передает МИА «Казиноформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

По словам мажилисмена, представленная Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на XX съезде партии «Nur Otan» программа имеет необходимую основу для улучшения жизни казахстанцев и отвечает всем запросам времени. Новая программа партии является логическим продолжением курса реформ Елбасы Нурсултана Назарбаева с конкретно просчитанными целями и ориентирами, для достижения которых нужно упорно и много работать, преодолевая трудности.

Отметив значимость в программе социально-экономической сферы, Джамиля Нурманбетова акцентировала внимание на вопросах получения хорошего воспитания и качественного образования молодежи.

Достичь этих целей в программе предложено через решение самых актуальных на сегодня проблем в системе образования. Это 100% охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от 3 до 6 лет. Кроме того, полная ликвидация аварийных и трехсменных школ. Необходимо также укомплектовать все школы республики педагогами, внедрить единую образовательную онлайн-платформу, обеспечить все сельские школы высокоскоростным интернетом, увеличить заработную плату педагогам и стипендии студентам и другие.

По словам депутата, ряд озвученных предложений уже начал реализовываться путем принятия соответствующих поправок в действующее законодательство.

Существенный акцент в реализации предвыборной программы партии сделан на доступности образовательных услуг через увеличение на 50% количества грантов для обучения в вузах, обновление инфраструктуры колледжей, обеспечение непрерывности образования в течении жизни и развитие неформального образования. Кроме того, это и поддержка молодых ученых путем выделения им 1 тысячи грантов, а также увеличение в 1,5 раза до 2025 года стипендии магистрантам и докторантам.

«Предлагаемые меры позволят поднять не только качество, но и уровень нашего образования, что является главным показателем конкурентоспособности Казахстана в мире», - отметила депутат.

Напомним, 25 ноября 2020 года в столице под председательством Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева прошел внеочередной XX съезд партии «Nur Otan», где Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о предвыборной программе Nur Otan «Путь перемен: Достойная жизнь каждому!».

Фото Ж. Куспанова


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