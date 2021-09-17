Мажилисмен о кибербуллинге: 105 фактов суицида среди детей с начала года зафиксировано в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК, политолог Ерлан Саиров пояснил нормы законопроекта касательно кибербуллинга. По его словам, в стране 105 фактов суицида среди детей зафиксировано в 2021г., 143 – в 2020 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постоянно затрагиваю такие темы, как буллинг, культура в социальных сетях. Вчера на заседании Мажилиса в первом чтении был одобрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросу защите прав детей». В законопроекте также рассматривается вопрос противодействия кибербуллингу. Мы хорошо знаем, что кибербуллинг касается не только детей, но и взрослых. Мы становимся свидетелями таких фактов. Касательно детей следует привести точные цифры. К примеру, в 2020 году среди детей и подростков было зарегистрировано 143 факта суицида и 193 фактов попытки суицида. В первом полугодии 2021 года зафиксировано 105 фактов суицида и 105 попыток. Если опираться на исследования экспертов, только в 2018 году 60 % детей хоть один раз становились жертвами кибербуллинга, 17 % неоднократно подвергались кибербуллингу. Борьба с кибербуллингом напрямую зависит от регулирования социальных сетей. Только в текущем году в сетях зафиксировано 140 тысяч правонарушений (фейки), фактов кибербуллинга, экстремизма», - написал на своей странице в Facebook Ерлан Саиров.

Депутат также рассмотрел международный опыт в этом вопросе. По его словам, в 2017 году германский Бундестаг принял закон «О социальной сети». Согласно которому, платформы социальных сетей с 2 млн пользователями должны назначить представителя по гражданским делам и штрафам в Германии.

«Платформа Социальной сети должна рассмотреть поступившие жалобы и обращения в течение 24 часов, проверить контент, в случае обнаружения публикации касательно экстремизма, оскорбления человека необходимо в течение недели удалить публикации. За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 50 млн евро. Национальное собрание Франции тоже приняло такой закон. В соответствии с ним, онлайн-платформа должна назначить законного представителя на территории Франции. Онлайн-платформа должна внедрить электронную форму обращения. За несоблюдение закона предусмотрен штраф в размере 112 500 евро. Южная Корея, Сингапур, Россия, Турция и другие страны также усиливают закон по этому вопросу. В Новой Зеландии, в 44 штатах США из 50 предусматривается строгая уголовная ответственность за кибербуллинг. На сегодняшний день таков международный опыт регулирования социальных платформ», - отметил Ерлан Саиров.

По его словам, США пока не приняли никаких санкций против Германии, Франции, Сингапура и других стран, своих штатов, которые приняли закон против кибербуллинга, потому что проблема экстремизма, фейков, буллинга в социальных сетях волнует и общество Соединенных Штатов Америки.

«Они тоже работают над законом, регулирующим социальную платформу. Учитывая то, что в Казахстане остро стоит вопрос кибербуллинга, актуальна проблема религиозного экстремизма в связи с ситуацией в Афганистане, будет правильным иметь государственный уполномоченный орган, который займется этой проблемой. Государство сегодня ежедневно регулирует сферы экономики, социальной защиты, финансов. Мы уже привыкли к этой норме, поэтому не обращаем внимания. А что касается вопроса по социальной платформе, безусловно, обсуждения еще будут проводиться. Думаю, что полномочия социальных платформ в нашей стране могут быть и в «виртуальном» виде. То есть, в штаб-квартире этих платформ наша молодежь, свободно владеющая казахским, русским языками, сыграет роль «национального модератора социальной сети» и, возможно, станет мостом между нашей социальной платформой и государственным уполномоченным органом», - сказал Ерлан Саиров.

Политолог также отметил, что не стоит путать понятия свободы, независимости, насилия.

«Демократия – это норма, процедура, этика и мораль. Люди, уважающие права других людей, соблюдающие закон, не должны бояться этих изменений. Напротив, эти изменения являются также нормой и процедурой, защищающей граждан от экстремистов и преследователей на просторах сети», - добавил он.