Мажилисмен: Необходимо сократить бюджетные расходы на прямое кредитование бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внешние условия не мешают кредитовать бизнес в Казахстане. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов в своем запросе на имя Премьер-Министра Аскара Мамина и председателя Нацбанка Ерболата Мамина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у всех складывается ощущение, что Правительство с Национальным Банком играют в экономический пинг-понг – Правительство разгоняет экономику, а Национальный Банк ее тормозит. При этом, многое списывается на внешние условия. Нам говорят, «посмотрите торговые войны», «цена на нефть колеблется», «ставка ФРС изменилась» (Федеральная резервная система США). Какое прямое отношение имеют ставка ФРС и «торговые войны» к кредитованию реального сектора в Казахстане?

Все эти колебания мировой экономики для Казахстана сглаживаются Нацфондом, для этого он и создавался. Это наша подушка безопасности. Благодаря ему, международный кредитный рейтинг Казахстана, даже в самые тяжёлые годы, находился и находится в положительной зоне. Главные проблемы казахстанской экономики – это наши внутренние. Никто извне не мешает Национальному Банку с Правительством запустить кредитование бизнеса на приемлемых условиях», – заявил мажилисмен.

А.Жамалов напомнил, что среднесрочной задачей по Программе Правительства остается достижение 5-процентного роста ВВП. Для этого предусмотрены значительные фискальные стимулы. При этом, в проекте республиканского бюджета на 2020 год предусматривается более 2 трлн. тенге на поддержку реального сектора экономики. Основная часть из них направлена на кредитование бизнеса. К примеру, по «Экономике простых вещей», на которые выделено 600 млрд. тенге, бизнес кредитуется под 6%. По Дорожной карте бизнеса 2020 за счет субсидий ставка снижается в среднем до 7%. Экспортные операции кредитуются под 2% годовых. В результате, сложилась ситуация, когда государство стало подменять банки второго уровня, напрямую финансируя бизнес через бюджет.

По мнению депутата, при базовой ставке Национального Банка в размере 9,25% никакой бизнес развиваться не может. Так как средняя ставка по кредиту составляет более 12 %. За последние пять лет кредитование юридических лиц, малого и среднего бизнеса сократилось на 13%.

А.Жамалов считает, что в рыночной экономике не может быть такого, чтобы кредиты были дешевле, чем базовая ставка. Бизнес и банки должны к этому адаптироваться. Сейчас базовая ставка устанавливается сама по себе для банков, а бизнес кредитуется совсем по другим ставкам, которые устанавливает Правительство через различные субсидии. Необходимо сократить расходы бюджетных средств на прямое кредитование реального сектора экономики и пересмотреть механизм стимулирования экономики через государственные программы поддержки предпринимательства.