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Мажилисмен: На период восстановления экономики нужно отдавать предпочтение отечественным поставщикам

27 Мая 2020 13:41
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Мажилисмен: На период восстановления экономики нужно отдавать предпочтение отечественным поставщикам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отдавать предпочтение казахстанским поставщикам при проведении закупок государственного и квазигосударственного секторов, а также недропользователей предложил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Барлыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании Мажилиса Е.Барлыбаев зачитал депутатский запрос от фракции «Ак жол» Премьер-Министру РК Аскару Мамину.

Мажилисмен напомнил, что в 2015 году в Закон РК «О государственных закупках» было введено понятие национального режима, предусматривающего допуск иностранного бизнеса стран ЕАЭС к участию в государственных закупках на равных условиях с казахстанскими предпринимателями.

Однако, по мнению депутата, пандемия коронавируса оказала катастрофическое влияние на мировую экономику, в том числе и нашей страны. Несмотря на то что Правительство принимает меры по восстановлению экономического роста, поддержка отечественного бизнеса приобретает особую актуальность. Сегодня казахстанский бизнес нуждается в особом государственном внимании и защите.

«В том же 2015 году было закреплено право Правительства устанавливать в исключительных случаях изъятие из национального режима на срок не более двух лет. В 2018 году в указанном Законе произведена конкретизация «исключительных случаев» и определено что изъятие осуществляется в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей. Демократическая партия «Ак жол», выражая позицию национального бизнеса, заявляет, что такой «исключительный случай» настал», – сказал Е.Барлыбаев.

Депутат отметил, что объемы госзакупок и рынка квазигоссектора и недропользователей составляют около 14 трлн.тг. Для тысяч отечественных предпринимателей этот рынок мог бы стать в нынешних кризисных условиях реальным «спасательным кругом». Дальнейшее же затягивание с ведением защитных мер для отечественного бизнеса в этой сфере, напротив, лишает казахстанские предприятия столь необходимой поддержки.

Е.Барлыбаев указал, что в сырьевых регионах доля МСБ в среднем в 2 раза ниже общереспубликанского уровня. Это говорит о том, что абсолютную массу выручки, заработанной на эксплуатации природных ресурсов Казахстана, иностранные инвесторы тратят за рубежом, в том числе, закупая товары и материалы, производимые внутри нашей страны.

Поэтому депутатская фракция «Ак жол» считает необходимым, на период посткризисного восстановления экономики: рассмотреть возможность исключения из национального режима госзакупок иностранных поставщиков, в том числе и из стран ЕАЭС; обязать субъекты квазигосударственного сектора и крупных иностранных недропользователей отдавать приоритет отечественной продукции.


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Ключевые слова: Мажилис,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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