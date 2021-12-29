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Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию

29 Декабря 2021 10:16
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Мажилисмен Бекболат Тлеухан ушел в отставку по собственному желанию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полномочия депутата Мажилиса Парламента РК Бекболата Тлеухана прекращены досрочно. Об этом стало известно на пленарном заседании Нижней Палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан Бекболатом Тлеуханом подано заявление о прекращении полномочий по собственному желанию. В этой связи Центральная избирательная комиссия РК в соответствии со статьей 52 Конституции РК, пунктами 3, 8 статьи 24 Конституционно закона Республики Казахстан «О парламенте РК и статусе его депутатов» в связи с подачей заявления депутата вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса парламента РК Бекболата Тлеухана», - сказал член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов.

В свою очередь спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин выразил благодарность Бекболату Тлеухану за работу в Мажилисе.

«Не будет лишним сказать, что нет ни одного казаха, который не знает Бекболата Тлеухана. Он один из наших уважаемых граждан, который вносит большой вклад в политику, культуру и общественную деятельность. Несколько созывов был депутатом Мажилиса, способствовал принятию необходимых законов для населения, особенно велика его роль в социально-культурном развитии страны», - прокомментировал Н. Нигматулин.

Стало известно, что Бекболат Тлеухан назначен первым вице-президентом Всемирной федерации этноспорта.

«Выражаем благодарность коллеге за совместную работу и желаем крепкого здоровья и больших успехов на новом поприще», - пожелал спикер палаты.


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#Отставки    #Мажилис  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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