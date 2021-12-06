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Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ

6 Декабря 2021 10:12
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Мажилисмен Азат Перуашев: Конкретные цифры достаточности пенсионных накоплений утверждает ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прямой нормы, предусматривающей минимальный порог пенсионных накоплений, в законодательстве нет, отметил депутат Мажилиса Азат Перуашев, комментируя пояснения председателя правления ЕНПФ Жаната Курманова о причинах повышения порога достаточности для изъятия накоплений из Фонда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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Депутат Мажилиса Азат Перуашев высказался о повышении порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, который с начала следующего года планирует ввести Единый накопительный пенсионный фонд.

Как подчеркнул мажилисмен, Методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений утверждает Правительство, а разрабатывает Министерство труда и социальной защиты населения. Но конкретные цифры утверждаются решением самого Фонда.

Вместе с тем, по мнению Азата Перуашева, объяснения руководства Фонда о планируемом повышении порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений, не компетентны.

«Не надо ссылаться на то, что законодательно со следующего года повысится минимальная заработная плата. К тому, же минимальная заработная плата не имеет прямого влияния на пенсионные выплаты. А «отложенные», то есть растянутые по времени, тенденции уполномоченные госорганы обязаны просчитывать заранее, с учетом доходности по пенсионным накоплениям как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе. Более того, прямой нормы, предусматривающей порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, в законодательстве нет. И потому аргументировать в данном случае свое решение через законодательство как минимум не компетентно со стороны руководства Единого пенсионного накопительного фонда», - считает мажилисмен.

По словам Азата Перуашева, сложившаяся ситуация свидетельствует и об отсутствии обратной связи Фонда со своими вкладчиками, которыми является все общество.

«ЕНПФ, прежде чем публиковать новые размеры порога, должен был обсудить их с Правительством, отраслевым министерством, обсудить на разных площадках, а не механически заполнить эти формулы и сразу предоставить результаты обществу и будоражить его. Ведь вопрос касается миллионов наших граждан», - подчеркнул депутат Мажилиса.

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#Мажилис   #ЕНПФ  
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