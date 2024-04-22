Мажилисмен Аймагамбетов призвал отменить штрафы за переполненные школы, детсады и больницы

Депутат Мажилиса и экс-министр образования РК Асхат Аймагамбетов выразил недовольство штрафами, которые накладывают на директоров школ, детсадов, колледжей и больниц за нехватку материально-технической базы в учреждениях и переполненность, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Штрафы в размере сотен тысяч тенге регулярно накладываются на директоров бюджетных учреждений, таких как школы, больницы, детские сады и колледжи. Наверное, не стоит объяснять, с кого и как собираются эти штрафы в размере 500-600 тысяч тенге. Несправедливо штрафовать директоров школ за то, что школа работает в три смены, или за нехватку требуемой материально-технической базы. Ведь если школа работает в три смены, это не вина директора, а недочеты местных исполнительных органов. Часто это связано с застройкой «человейников». Нехватка, например, лаборатории по химии, является проблемой недостаточного финансирования из бюджета, а не виной руководителя учреждения, – написал Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, совершенно очевидно, что необходимо пересмотреть механизм привлечения к административной ответственности по тем вопросам, которые не входят в компетенцию руководителя или на которые он не может повлиять.

– Кроме того, было предложено передать полномочия по привлечению к ответственности должностных лиц за требование не предусмотренных отчетов или за привлечение медицинских работников к несвойственным функциям от полиции к Комитету по контролю Министерства здравоохранения, – добавил экс-министр.

Он напомнил о том, что в 2019 году приняли аналогичное решение по нарушениям прав педагогов. По словам Асхат Аймагамбетова, как только эту компетенцию передали в КОКСОН МОН, нормы по излишним отчетам и по непривлечению учителей к несвойственным функциям начали действовать. Тогда привлекли к ответственности сотни нарушителей, что достаточно быстро изменило ситуацию. Соответствующие поправки внесены в рабочую группу, уточнил депутат.