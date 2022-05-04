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Мажилисмен Айдос Сарым перешел в комитет по международным делам, обороне и безопасности
4 Мая 2022 11:05

Мажилисмен Айдос Сарым перешел в комитет по международным делам, обороне и безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Айдос Сарым перешел из комитета по социально-культурному развитию в комитет по международным делам, обороне и безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьей 17 Закона РК «О комитетах и комиссиях Парламента РК», от депутата Мажилиса Парламента Сарыма поступило заявление о переходе из комитета по социально-культурному развитию в комитет по международным делам, обороне и безопасности. В связи с этим предлагаю удовлетворить просьбу депутата Айдоса Сарыма», – сказала председатель комитета по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан на пленарном заседании палаты Парламента РК.

Мажилисмены проголосовали за переход депутата Айдоса Сарыма в комитет по международным делам, обороне и безопасности.

Айдос Сарым является соавтором законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации». Как сообщалось ранее, закон 3 мая 2022 года подписан Главой государства.

Айдос Сарым является депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва с января 2021 года. Родился в 1975 году в городе Алматы. Образование высшее, окончил в 1997 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «История».

До избрания в Мажилис был вице-президентом Казахстанской ассоциации политических исследований.


Автор:
Корреспондент
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